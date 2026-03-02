夏の屋外作業も、日差しをシャットアウト！「背中もカバー！ビッグアルミ笠」を3月2日より発売

株式会社コジット

株式会社コジット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：久保慎一郎）は、頭から腰までしっかりガードするビッグサイズのアルミ笠で、紫外線も暑さもしっかりカットする「背中もカバー！ビッグアルミ笠」を2026年3月2日（月）より全国発売します。

https://www.cogit.co.jp/news/19582

両手が自由に使えるから作業ラクラク

UVカット率約99％、遮熱率76％と、夏の屋外作業も快適にサポート。

農作業やガーデニング、アウトドアで大活躍。両手が使える設計だから、作業中のストレスもなし！腰まですっぽり覆うから、長時間の屋外作業でも安心です。

サイズ調節＆通気性もバッチリ

笠部分は、面ファスナーで簡単にサイズ調節ができ、ストッパー付きのあごひもでしっかり固定。通気穴やメッシュ素材でムレにくく、夏でも快適です。

背中部分は、ショルダーで固定。サイズ調節も自由自在。

組み立ても簡単で、各サイドのアルミを蛇腹に折り、穴を挟んでスナップボタンをとめるだけ。

「背中もカバー！ビッグアルミ笠」があれば、日差しも暑さも気にせず作業に集中できます。

夏のガーデニング、農作業、アウトドアに取り入れてみては？

【商品情報】

背中もカバー！ビッグアルミ笠

価格：2,178円（税込）

商品詳細：https://www.cogit.co.jp/goods/19570

販売先：全国のホームセンター・専門店など

