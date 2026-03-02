【ココモーラ】アコムに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから確認できます。

https://cc-moola.com/cardloan/item/acom

※アンケート調査の結果はこちらから確認できます。

https://cc-moola.com/cardloan/column/acom-questionnaire

調査サマリー

融資スピードと、プライバシーへの配慮がユーザーに好評

- アコムを選んだ最大の決め手は「融資までのスピード（52%）」であり、実際に約70%の利用者が申し込みから1時間以内に融資を完了させている。即日融資を求めるユーザーの期待に対し、高い水準で応えている実態が数値として表れた。- 正社員（62%）だけでなく、パート・アルバイト（18%）や年収100～300万円台の層など、幅広い属性で審査通過の実績がある。また、WEB完結型の利便性も支持されており、多様なニーズに対応する柔軟な受け皿となっていることがうかがえる。- 74%の人が借入が周囲に「バレたことはない」と回答。安心できる結果の一方で、10%が「郵送物」をきっかけに知られていることから、契約時の受取方法の選択が周囲に知られないための重要なポイントだと分かった。アコムのカードローンに関する独自アンケート調査[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_1_d7f311697cf55a2d378e6ed391a86997.jpg?v=202603030351 ]

■アコムを選んだ決め手を教えてください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_2_17c7761a9d67bfeeb00060532608d2cc.jpg?v=202603030351 ]

■アコムに申し込んでから融資を受けるまでの所要時間を教えてください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_3_876e4d99c6b6fb90e2556faaf68ab350.jpg?v=202603030351 ]

■アコムの審査に通った際の年収を教えてください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_4_d33483fec4d94304c9d09385cc11a9a2.jpg?v=202603030351 ]

■アコムの審査に通った際の職業・属性を教えてください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_5_61708bcc81b3d47abc1baed818f24f35.jpg?v=202603030351 ]

■家族や会社の同僚などにアコムの利用が知られてしまったことはありますか？

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/498_6_f973a465c11759747ff4e3b0c1b5ce64.jpg?v=202603030351 ]ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

■関連会社

株式会社BimoRa

コーポレートサイト https://bimora.co.jp/

公式EC https://bimora.jp/



株式会社ワンプレート

コーポレートサイト https://wan-plate.co.jp/

公式EC https://wan-plate.jp/



株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01

■関連事業

GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/



おうちにプロ

https://ouchipro.com/

ゼロメディア

https://zero-medi.com/