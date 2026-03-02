「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ご利用中のスマホはそのままに他社から「ahamo」へ乗り換えで、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の限定オリジナルグッズが抽選で当たるほか、dポイント（期間・用途限定）5,000ポイントと「ポムポムプリン」の限定動画が必ずもらえる「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年3月2日（月）から2026年3月24日（火）まで開催します。

本キャンペーンは、キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからのエントリーが必要※1です。

「ahamo」サイトで、ドコモ以外のキャリアから携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して、スマホ購入を伴うことなく（SIMのみ契約）「ahamo」をご契約いただいたすべてのお客さまを対象に、dポイント（期間・用途限定）5,000ポイントと、「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」※2を進呈します。さらに最大90名さまに「ポムポムプリン」の限定グッズが抽選で当たります。限定グッズは「オリジナル『50cm×50cm』クッション」「オリジナルパスポートケース」「サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）」をそれぞれ30名さまにプレゼントします。

本キャンペーンに関する詳細は、別紙またはキャンペーンサイトをご確認ください。

＜「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」サイト＞

https://ahamo.com/special/pompompurin/

ドコモは今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。

※1 エントリーと「ahamo」の契約・利用手続き（開通）の順序は問いません。

※2 名称変更の可能性がございます。

別紙

「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」の概要

ご利用中のスマホはそのままに他社から「ahamo」へ乗り換えで、dポイント（期間・用途限定）

5,000ptと、「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」を進呈します。さらに「オリジナル『50cm×50cm』クッション」「オリジナルパスポートケース」「サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）」をそれぞれ30名さまに抽選でプレゼントします。

1. キャンペーン名称

ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン

2. キャンペーン期間

・キャンペーンエントリー期間 ：

2026年3月2日（月）午後3時00分から2026年3月24日（火）午後11時59分まで

・特典対象SIM開通期間 ：

2026年3月2日（月）午後3時00分から2026年3月31日（火）午後11時59分まで

3. 応募条件※1

（1）2026年3月24日（火）までに、キャンペーンサイトからエントリーを行うこと

（2）2026年3月2日（月）から2026年3月31日（火）に、「ahamo」サイトで、ドコモ以外のキャリ

アから携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して、スマホ購入を伴うことなく（SIMのみ

契約）「ahamo」をご契約し、「ahamo」の利用開始の手続き（開通）を完了すること

（3）エントリーした氏名・電話番号とahamo回線に紐付いている氏名・電話番号が同一であること

4. キャンペーンサイト

https://ahamo.com/special/pompompurin/

5. 進呈特典

（1）期間中、他社から「ahamo」にお乗り換え（SIMのみ契約）のすべてのお客さま

・dポイント（期間・用途限定）5,000ポイント

・「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」※2

（2）期間中、他社から「ahamo」にお乗り換え（SIMのみ契約）で抽選に当選されたお客さま

・オリジナル「50cm×50cm」クッション（30名様）

・オリジナルパスポートケース（30名様）

・サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）（30名様）

※1 エントリーと「ahamo」の契約・利用手続き（開通）の順序は問いません。

※2 名称変更の可能性がございます。