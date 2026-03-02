「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」を開催！

写真拡大

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ご利用中のスマホはそのままに他社から「ahamo」へ乗り換えで、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の限定オリジナルグッズが抽選で当たるほか、dポイント（期間・用途限定）5,000ポイントと「ポムポムプリン」の限定動画が必ずもらえる「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年3月2日（月）から2026年3月24日（火）まで開催します。



　

本キャンペーンは、キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからのエントリーが必要※1です。


「ahamo」サイトで、ドコモ以外のキャリアから携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して、スマホ購入を伴うことなく（SIMのみ契約）「ahamo」をご契約いただいたすべてのお客さまを対象に、dポイント（期間・用途限定）5,000ポイントと、「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」※2を進呈します。さらに最大90名さまに「ポムポムプリン」の限定グッズが抽選で当たります。限定グッズは「オリジナル『50cm×50cm』クッション」「オリジナルパスポートケース」「サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）」をそれぞれ30名さまにプレゼントします。


本キャンペーンに関する詳細は、別紙またはキャンペーンサイトをご確認ください。



＜「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」サイト＞


https://ahamo.com/special/pompompurin/



ドコモは今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。



※1 エントリーと「ahamo」の契約・利用手続き（開通）の順序は問いません。


※2 名称変更の可能性がございます。



別紙


　　　　　　　「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」の概要



ご利用中のスマホはそのままに他社から「ahamo」へ乗り換えで、dポイント（期間・用途限定）


5,000ptと、「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」を進呈します。さらに「オリジナル『50cm×50cm』クッション」「オリジナルパスポートケース」「サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）」をそれぞれ30名さまに抽選でプレゼントします。



1. キャンペーン名称


　ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン



2. キャンペーン期間


　・キャンペーンエントリー期間　：


　2026年3月2日（月）午後3時00分から2026年3月24日（火）午後11時59分まで


　・特典対象SIM開通期間 ：


　2026年3月2日（月）午後3時00分から2026年3月31日（火）午後11時59分まで



3. 応募条件※1


（1）2026年3月24日（火）までに、キャンペーンサイトからエントリーを行うこと


（2）2026年3月2日（月）から2026年3月31日（火）に、「ahamo」サイトで、ドコモ以外のキャリ　　　
　　アから携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して、スマホ購入を伴うことなく（SIMのみ


　　契約）「ahamo」をご契約し、「ahamo」の利用開始の手続き（開通）を完了すること


（3）エントリーした氏名・電話番号とahamo回線に紐付いている氏名・電話番号が同一であること



4. キャンペーンサイト


　https://ahamo.com/special/pompompurin/



5. 進呈特典


（1）期間中、他社から「ahamo」にお乗り換え（SIMのみ契約）のすべてのお客さま


　・dポイント（期間・用途限定）5,000ポイント


　・「ahamo」タイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」※2



（2）期間中、他社から「ahamo」にお乗り換え（SIMのみ契約）で抽選に当選されたお客さま


　・オリジナル「50cm×50cm」クッション（30名様）


　・オリジナルパスポートケース（30名様）


　・サンリオピューロランドデイパスポート（5枚セット）（30名様）



※1 エントリーと「ahamo」の契約・利用手続き（開通）の順序は問いません。


※2 名称変更の可能性がございます。