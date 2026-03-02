ゲーム実況者「羊飼いK」さんも絶賛！　YouTube界の鬼才が描く聖書新解釈ミステリー『神様のかくしごと』3月18日発売！

株式会社双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢雅治）は小説『神様のかくしごと』（著：にーしゅん）を3月18日（水）に発売いたします。

『神様のかくしごと』表紙購入者限定特典＆YouTube特別公開動画キャンペーン実施

本作では、購入者特典として、「あとがき」を収録したQRコードを封入いたします。

本編では語られなかった制作の裏側を、QRコードからお楽しみいただけます。

さらに、購入者以外の方も楽しめる特別企画として、本作の世界観を堪能するサイドストーリーをYouTubeにて公開予定です。本編とは異なる視点から描かれるもうひとつの物語が、『神様のかくしごと』の世界をより深く味わわせてくれます。

※詳細は、下記特設ページにてご案内いたします。

【「神様のかくしごと」YouTube特別公開動画特設サイト】

https://fr.futabasha.co.jp/special/kamisamano_kakushigoto/

『神様のかくしごと』

＜あらすじ＞

服役中の天才詐欺師・氷室大輔は、元相棒から「信仰に囚われたシスターを騙してほしい」と不可思議な話をもちかけられる。報酬は「刑務所からの出所」。

シスターを騙すため、キリストの「奇跡」を解き明かしていく氷室だが、そこには驚きの事実が隠されていて……。水が葡萄酒に変わった夜。五つのパンが群衆の腹を満たした日。語り継がれるキリストの奇跡のすべてがもし、仕掛けだったとしたら……。神が起こした奇跡の真相に天才詐欺師が迫る。YouTube界の鬼才が描くちょっぴり罰当たりな聖書新解釈ミステリー爆誕！

書籍概要

【タイトル】: 『神様のかくしごと』

【発売日】:2026年3月18日発売

【判型】: 四六判

【定価】:1870円（本体1700円）

【著者】：にーしゅん

【出版社】：双葉社

【双葉社特設ページ】https://fr.futabasha.co.jp/special/pastel/

【著者プロフィール】

にーしゅん

ニューヨーク在住。早稲田大学卒業。自身のYouTubeは総登録者数18万人を超える人気クリエイター。Web小説の執筆、漫画制作と並行し編集者としても活動。本作『神様のかくしごと』にて本格的な小説家デビュー。

にーしゅん先生コメント

「詐欺師が主人公のミステリー小説です。

彼は息をするように嘘をつき、決して本音を見せません。何が真実で、何が虚構なのか――書いている私自身、彼には何度も騙されました。

きっと読者の皆様も、彼の手のひらで踊らされるはずです。ぜひ一度、この食えない男に会ってみてください」

YouTuber羊飼いKさん感想コメント

「信じるって、こんなにも危うく、こんなにも面白い」人は騙されるんじゃない。自ら信じてしまう。その怖さがゾクッときました。