生活情報誌 「ESSE」 45年の歴史から編集部・読者が選んだ「本当においしい」レシピ 『祝！45周年　エッセ創刊以来のベストレシピ153』2026年3月3日発売

生活情報誌「ESSE」45年の歴史から編集部・読者が選んだ「本当においしい」レシピ

1981年に創刊したESSEは2026年に創刊45周年を迎えます。

暮らしに寄り添った生活情報を扱う誌面のなかでも時代ごとのニーズを反映した料理企画は常に読者の高い支持を集めてきました。アニバーサリーイヤーを記念し、過去数万にのぼるデータのうち、読者アンケートで大きな反響のあったものや歴代編集者・ライターが太鼓判を押す珠玉のレシピを一冊に収録。45年の集大成となるベストレシピ集が完成しました。

＜CONTENTS＞

有元葉子さんのキャベツメンチ／コウケンテツさんの極上彩りチャプチェ、海鮮チヂミ／飛田和緒さんの海鮮とフルーツのカルパッチョ、野菜だけのポトフ／笠原将弘さんの2色の鶏胸から揚げ、チキン南蛮／藤井恵さんの豚バラ豆腐の照り煮／ワタナベマキさんの牛スジのカレー煮込み／大原千鶴さんのなめこの常夜鍋／三國清三さんの豚肉のコロンボ／大庭英子さんの豚の角煮／みきママさんの本格エビチリ／リュウジさんのトマトよだれ鶏 ／長谷川あかりさんのジャガイモとちくわのバター煮／ぐっち夫婦さんの鶏肉とキノコのホイル焼き

煮込みチーズハンバーグ／豚バラと長ネギのマカロニグラタン／ベーコンポテト春巻き／フライドニンジン／大分の鶏めし／うちの茶碗蒸し

＜ボリューム満点！ 肉のごちそう＞

ガリガリ衣のフライドチキン／パリパリチキンソテー／フライパンローストビーフワサビしょうゆソース ほか

＜彩り鮮やか！ 華やぎおかず＞

アクアパッツァ／イカとアスパラのフリット／菜の花とトマトのフリッタータ／イチゴと香菜のサラダ／シーフードコロッケのスイチリ風味 ほか

たいめいけんのタンポポオムライス／ホテルニューグランドの伝統のシュリンプドリア／ホテルニューオータニのハンバーグステーキとシュニッツェル

＜白崎茶会のせいろレシピ＞

蒸し野菜の塩麹バーニャカウダ／蒸しカキと豆腐のみそダレがけ ほか

＜長谷川あかりさんの不調すっきり！ 体に優しいおかず＞

ブリのレモンみぞれ煮／梅みそソースのレタス蒸ししゃぶ／ショウガたっぷり春巻き ほか