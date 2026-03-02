生活情報誌 「ESSE」 45年の歴史から編集部・読者が選んだ「本当においしい」レシピ 『祝！45周年 エッセ創刊以来のベストレシピ153』2026年3月3日発売
生活情報誌「ESSE」45年の歴史から編集部・読者が選んだ「本当においしい」レシピ
1981年に創刊したESSEは2026年に創刊45周年を迎えます。
暮らしに寄り添った生活情報を扱う誌面のなかでも時代ごとのニーズを反映した料理企画は常に読者の高い支持を集めてきました。アニバーサリーイヤーを記念し、過去数万にのぼるデータのうち、読者アンケートで大きな反響のあったものや歴代編集者・ライターが太鼓判を押す珠玉のレシピを一冊に収録。45年の集大成となるベストレシピ集が完成しました。
＜CONTENTS＞
編集者・読者が選んだ！ あの人の「一生もの」レシピ
有元葉子さんのキャベツメンチ／コウケンテツさんの極上彩りチャプチェ、海鮮チヂミ／飛田和緒さんの海鮮とフルーツのカルパッチョ、野菜だけのポトフ／笠原将弘さんの2色の鶏胸から揚げ、チキン南蛮／藤井恵さんの豚バラ豆腐の照り煮／ワタナベマキさんの牛スジのカレー煮込み／大原千鶴さんのなめこの常夜鍋／三國清三さんの豚肉のコロンボ／大庭英子さんの豚の角煮／みきママさんの本格エビチリ／リュウジさんのトマトよだれ鶏 ／長谷川あかりさんのジャガイモとちくわのバター煮／ぐっち夫婦さんの鶏肉とキノコのホイル焼き
山本ゆりさんの家族につくる特別な日のごはん
煮込みチーズハンバーグ／豚バラと長ネギのマカロニグラタン／ベーコンポテト春巻き／フライドニンジン／大分の鶏めし／うちの茶碗蒸し
みんなが集まる日のごちそうおかず
＜ボリューム満点！ 肉のごちそう＞
ガリガリ衣のフライドチキン／パリパリチキンソテー／フライパンローストビーフワサビしょうゆソース ほか
＜彩り鮮やか！ 華やぎおかず＞
アクアパッツァ／イカとアスパラのフリット／菜の花とトマトのフリッタータ／イチゴと香菜のサラダ／シーフードコロッケのスイチリ風味 ほか
20th Centuryのパーティスタイル手巻きずし
おうちで手作りピザをつくろう！
ウー・ウェンさんの皮から手づくりする絶品水ギョーザ
語り継ぎたいばぁばのレシピ
おうちでつくれる名店の味
たいめいけんのタンポポオムライス／ホテルニューグランドの伝統のシュリンプドリア／ホテルニューオータニのハンバーグステーキとシュニッツェル
純喫茶風レトロスイーツを手づくり
旬を味わう季節野菜の殿堂入りレシピ
ESSEが教える定番おかず
時間が経ってもおいしい レンチンつくりおきおかず
わたしをいたわるご自愛レシピ
＜白崎茶会のせいろレシピ＞
蒸し野菜の塩麹バーニャカウダ／蒸しカキと豆腐のみそダレがけ ほか
＜長谷川あかりさんの不調すっきり！ 体に優しいおかず＞
ブリのレモンみぞれ煮／梅みそソースのレタス蒸ししゃぶ／ショウガたっぷり春巻き ほか
鍋とスープの大反響レシピ
みんなのリピートごはんと麺
リュウジさんの爆速丼
【書誌情報】
タイトル：祝！45周年 エッセ創刊以来のベストレシピ153
定価：1320円（税込み）
発行：扶桑社
発売日：2026年3月3日（火）
ISBN：978-4594624651
