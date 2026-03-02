エメラダ、ふくおかフィナンシャルグループとの協業により「請求書管理・支払」サービスをBIZSHIP上で提供開始

エメラダ株式会社

エメラダ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：猪野 慎太郎、以下「エメラダ」）は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長：五島 久、以下「FFG」）の法人ポータル「BIZSHIP」上で2026年3月2日から提供を開始した「請求書管理・支払」サービスについて、FFGとの戦略的パートナーシップ（※)に基づくパートナーとして、ビジネス戦略・商品設計から、システム設計・開発、及びマーケティング・販売支援に至るまで支援をさせていただきました。

今後もエメラダは本サービスの推進・継続的な機能改善や顧客体験の向上に取り組み、FFGの法人金融領域全体の価値向上に貢献してまいります。

両社の戦略的パートナーシップについて

ふくおかフィナンシャルグループ とエメラダが法人決済・与信分野における戦略的パートナーシップを締結(https://emerada.co.jp/news/ffg_emerada/)

エメラダ株式会社との戦略的パートナーシップの締結について～法人決済・与信領域における新たなソリュー ション開発～(https://www.fukuoka-fg.com/news_info_pdf/2025/20250922-2_release.pdf)

BIZSHIP 「請求書管理・支払」の概要

本サービスは、請求書管理（発行・保存）業務から、銀行振込等の支払業務、資金繰り予測が可能となり、お客さまの経理業務や資金管理業務の効率化に繋がるサービスです。

詳しい機能や利用方法は、サービスサイト(https://bizship.fukuoka-fg.com/lp/invoice-manager/index.html)をご覧ください。

本サービス提供におけるエメラダの役割

エメラダは法人金融領域において、全国約100の金融機関との間で幅広い提携実績を持ち、法人決済・与信領域における金融OSを提供するプレイヤーとして、ビジネス戦略の立案、システム設計、インサイドセールス・マーケティングのコンサルティング・実行支援を提供しています。サービスの構想・設計にとどまらず、現場への浸透やデータ活用を含めた継続的な高度化までを担うことで、金融機関の法人戦略を支えるパートナーとして取り組んでおります。

今回、FFGのBIZSHIP 「請求書管理・支払」のサービス提供において、(1)ビジネス戦略・商品設計（サービスコンセプト・収益構造設計・プロダクトロードマップへの参画等）、(2)システム設計・開発（認証連携、請求書管理・支払SaaSの提供等）、(3)マーケティング・販売支援（インサイドセールス戦略、行員研修、提案資料整備、マーケティング体制の構築支援等）の領域において、伴走させていただきました。

ふくおかフィナンシャルグループについて

企業名：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

所在地：福岡市中央区大手門1-8-3

代表者 : 取締役社長 五島 久

設立 : 2007年4月

URL : https://www.fukuoka-fg.com/

エメラダについて

企業名 : エメラダ株式会社

所在地：東京都港区南青山7-1-5 &CALM minamiaoyama 304

代表者 : 代表取締役 猪野慎太郎

設立 : 2016年6月

URL : https://www.emerada.co.jp/