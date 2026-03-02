テクノプロ、3万人の技術知見を横断活用する新組織「コンサルティング・パートナーズ社」設立

テクノプロ・ホールディングス株式会社

テクノプロ・グループの株式会社テクノプロ（以下「テクノプロ」）は、グループの技術資産と知見を横断活用し、顧客企業の複合的な課題解決を支援するソリューション専門組織 「コンサルティング・パートナーズ社」 を新設しました。

生成AIの普及、データ活用の高度化、業務・システムの複雑化など、企業の変革ニーズが急速に高まるなか、グループ内に点在するオフサイト型（請負・受託型）ソリューションを新組織に集約し、横断型のプロジェクト推進体制を確立します。

新組織設立の背景

国内外に約3万人のエンジニアを有する日本最大規模の技術系サービス企業グループであるテクノプロ・グループの中核会社であるテクノプロは、幅広いお客さまに対して多様な技術領域のサービスを提供しております。

一方で、企業のDX加速や生成AIを中心とした先端技術の急速な進化、業務・ITの複雑化といった構造変化を背景に、従来のアプローチだけではお客さまの複合的な技術課題に対応しきれない場面も生まれてきています。

こうした環境変化に対応し、テクノプロ・グループ全体のアセットを横断して統合活用する体制を整えるべく、コンサルティング・パートナーズ社を新設いたしました。

コンサルティング・パートナーズ社のミッション

新組織は、業務とシステム双方の深い理解に基づき、潜在的課題を抽出、課題解決から変革の定着までを、現場と同じ目線で支援します。特に、「データ連携・データ基盤整備」「レガシーシステムのモダナイズ」「業務とITの全体最適化」等の領域を中心に、「コンサルティング×実行支援」を一体化したサービスを提供します。

また、グループの約3万人のエンジニア基盤を活用し、必要なスキルセットを迅速に確保するとともに先端AI実装を進めることで、お客さまのIT投資額を抑えながら品質の高いサービスの提供と投資対効果の最大化を実現します。

株式会社テクノプロについて

テクノプロ・グループの中核企業である株式会社テクノプロは、ITシステム、クラウド・ネットワーク、AI・データ解析、機械、電気・電子、化学・バイオなど幅広い技術領域をカバーし、大手製造業を中心に情報産業、製薬業界、官民の研究機関、大学研究室、公共団体など2,000を超すお客さまに対して設計開発・研究開発・技術コンサルティングなどの技術サービスをご提供しています。

［ウェブサイト］https://www.technopro.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社テクノプロ コンサルティング・パートナーズ社

お問い合わせ窓口

https://www.technopro.com/contact/

テクノプロ・グループは、日本や海外の拠点に約3万人の技術者・研究者を擁する日本最大規模の技術系人材サービスグループです。ITシステム、ネットワーク、AI・データ解析、機械、電気・電子、化学、バイオ、医薬、建築、土木など幅広い技術領域をカバーする専門領域の広さと高度な技術力で、国内外の企業・研究機関・公共団体に対して技術を軸とした各種サービスをご提供しています。