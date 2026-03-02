株式会社ザイマックスグループ

株式会社ザイマックスグループ（代表取締役社長：辛島 秀夫、以下 ザイマックス）と株式会社ファーストリテイリング（代表取締役会長兼社長：柳井 正、以下 ファーストリテイリング）は、この度、ユニクロを始めとするファーストリテイリンググループブランドの更なる店舗サービス向上のための商業施設運営管理体制の強化を目的とし、合弁会社「株式会社ファーストリテイリング・プロパティ」を設立、稼働を開始しました。

消費者のライフスタイルや購買行動が劇的に変化する中、小売企業にとってのリアル店舗の役割は、単なる販売の場を超え、ブランドの世界観を体現する重要な顧客接点へと進化しています。このような環境下、ファーストリテイリングでは、自らが主体となってユニクロ等を核とした複合商業施設を開発・運営する等、出店手法の多様化を推進しております。

ザイマックスは、2020年以降、「マロニエゲート銀座２」や「ミーナ天神」などの大型商業施設に関するリニューアルプロジェクトや運営管理業務において、ファーストリテイリングをサポートし、協業してまいりました。 新会社においては、ザイマックスが培ってきた商業不動産のプロパティマネジメント等の専門的な知見を最大限に活用し、ファーストリテイリングの商業施設運営管理体制を強化してまいります。

ザイマックスは、新会社を通じて、国内外におけるファーストリテイリングの持続的な成長に寄与するとともに、開発地域における地域価値の向上に貢献してまいります。

【合弁会社の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72716/table/23_1_5b66f67a83ba20479f1529e05c62f6c8.jpg?v=202603030351 ]