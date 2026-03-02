SDFキャピタル、取締役会長就任のお知らせ

SDFキャピタル株式会社

SDFキャピタル株式会社は、田中 健二氏が取締役会長に就任したことをお知らせいたします。

田中氏は、日本政策投資銀行（以下、「DBJ」）からキャリアをスタートし、日系ファンドおよびゴールドマン・サックス証券戦略投資部、ゴードンブラザーズジャパンCEO、ボストン コンサルティング グループMDP（マネージングディレクター＆パートナー）を歴任。そしてこの度、SDFキャピタルに参画することとなりました。

DBJやゴードンブラザーズジャパンで培った様々な知見に基づくデット視点（ストラクチャリング力やモニタリング力）と、P.E.ファンドおよび自己勘定投資で磨いたエクイティ視点（ビジネスモデルの目利き力やビジネス成長評価力）の両面からSDFキャピタルの投融資に更なる幅と深みをもたらすものと期待しています。

さらに、参画により今後のチーム体制の強化とファンド運営の高度化に資するものと考えております。主に、以下の2点において、代表取締役社長の福田をサポートします。

・投資家コミュニケーション／2号ファンドの組成支援

現在組成を進めている2号ファンドの組成に向けた投資家コミュニケーション・IR活動など、多岐にわたり事業運営をサポートします。

・チーム体制の強化

高いマネジメント力を活かし、福田およびマネジメントチームと一致団結して、チームビルディングに取り組み、組織の更なる体制強化を図ります。

当社は今回の経営体制の強化を通じて、2号ファンドの組成およびさらなるソーシング活動の拡大を図り、スタートアップエコシステムとしての役割を強化。そして引き続きスタートアップの成長、育成、発展に貢献してまいります。

＜ご参考＞

SDFキャピタル株式会社プレスリリース：

「東海東京インベストメントとSDFキャピタルが資本業務提携」（2025年9月30日公開）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000101774.html

■田中 健二氏プロフィール

田中 健二

1992年日本開発銀行（現・日本政策投資銀行（DBJ））入行。以降、日系ファンドを経て、ゴールドマン・サックス証券戦略投資部でコーポレート投資（Equity及びMezzanine）統括として多くの企業投資を実行。2013年からは世界的な動産ビジネス（動産評価、動産担保融資、動産換価）のトップ企業であるゴードンブラザーズグループの日本法人社長（CEO）として、動産やIP（知的財産等）に基づく投融資を実行してきた。2023年からはボストン コンサルティング グループのMDPとして、企業の構造改革から全社変革等大きなプロジェクトをサポートしてきた。2026年から取締役会長としてSDFキャピタルの経営に参画。

■スタートアップ・デットファンド概要

本ファンドは、スタートアップのみを対象にした独立系のデットファンドという点において、日本初※1のファンドです。「スタートアップの資金調達に多様な選択肢を」をミッションに、既存のスタートアップエコシステムではリーチできなかった資金調達需要に対応しスタートアップの成長や発展に貢献します。

※1 適格機関投資家等特例業務によるいわゆるプロ向けファンドにおいてスタートアップのみを対象にした独立系のデットファンドは日本初となります。（金融庁「プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況 【ファンド一覧】」（2022年3月31日現在）記載のファンドよりSDFキャピタル調べ（2022年5月24日時点））

■SDFキャピタル株式会社について

名称 ：SDFキャピタル株式会社

所在地 ：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー16階

設立 ：2021年11月

代表者 ：代表取締役社長 福田 拓実

事業内容：スタートアップ・デットファンドの運営

URL ：https://www.sdf-capital.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

＊本資料は、何らの法律上又は税務上その他の助言を行うことを目的とするものではなく、また、金融商品の取得勧誘を行うことや何らの投資助言を意図して提供されるものではありません。