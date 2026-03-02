SDFキャピタル、本社移転のお知らせ

SDFキャピタル株式会社

SDFキャピタル株式会社は、この度本社を下記住所へ移転いたしましたのでお知らせいたします。

■新本社所在地

〒105-0001 東京都港区⻁ノ門⼆丁目2番1号 住友不動産⻁ノ門タワー16階

■移転の背景

当社は、2号ファンドの組成を見据えた組織拡大および投融資活動の更なる推進を目的として、本社を移転しました。

新たな拠点のもと、投融資実行体制の強化を図り、より機動的かつ付加価値の高い投融資活動を展開します。これとともに、日本のスタートアップデット市場の創造と発展を目指し、スタートアップエコシステムの強化に貢献してまいります。

■スタートアップ・デットファンド概要

本ファンドは、スタートアップのみを対象にした独立系のデットファンドという点において、日本初※1 のファンドです。「スタートアップの資金調達に多様な選択肢を」をミッションに、既存のスタートアップエコシステムではリーチできなかった資金調達需要に対応しスタートアップの成長や発展に貢献します。

※1 適格機関投資家等特例業務によるいわゆるプロ向けファンドにおいてスタートアップのみを対象にした独立系のデットファンドは日本初となります。（金融庁「プロ向けファンド届出者（適格機関投資家等特例業務届出者）等の状況【ファンド一覧】」（2022年3月31日現在）記載のファンドより SDFキャピタル調べ（2022年5月24日時点））

■SDFキャピタル株式会社について

名称 ：SDFキャピタル株式会社

所在地 ：東京都港区⻁ノ門⼆丁目2番1号住友不動産⻁ノ門タワー16階（2026年3月3日より新住所にて営業開始）

設立 ：2021年11月

代表者 ：代表取締役社長 福田 拓実

事業内容：スタートアップ・デットファンドの運営

URL ：https://www.sdf-capital.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

＊本資料は、何らの法律上⼜は税務上その他の助言を行うことを目的とするものではなく、また、金融商品の取得勧誘を行うことや何らの投資助言を意図して提供されるものではありません。