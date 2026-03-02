Dynamic Share Mapをリリースします！

株式会社ミックウェア



ミックウェアグループ（以下「ミックウェア」）は本日、3Dデジタルプラットフォーム「Dynamic Share Map（ダイナミックシェアマップ）」の最新バージョンを2026年3月1日にリリース予定であることを発表しました。

鮮やかな3D空間が創り出す、ダイナミックな未来を体感しよう！

Dynamic Share Mapで生成された3D空間画像

「Dynamic Share Map（ダイナミックシェアマップ）」は、位置情報に紐づく多彩なマルチメディアコンテンツの収集・生成から収益化までを実現する、3D空間デジタルプラットフォームです。オープンマップデータや、現場から届くリアルタイムなエッジデータ、そして高精細なコンテンツから得られる視覚・空間データを集約。Dynamic Share Mapは、以下の要素を統合することで、これまでにない新たな価値を創造します。

オープンマップデータ： 国土交通省が進める3D都市モデル「PLATEAU（プラトー）」や「OpenStreetMap」などを活用します。

リアルタイム・エッジデータ： ドライブレコーダー映像など、現場で直接取集された視覚的・空間的データを取り込みます。

高精細コンテンツ：プロのクリエイターによって精巧に作り上げられた、高品質な3Dデータを提供します。

「Dynamic Share Map（ダイナミックシェアマップ）」は、これらの多種多様なデータソースをミックウェア独自の3Dモデリング技術で処理します。未加工の生データを「視覚的かつダイナミックな3D空間」へと変貌させ、都市スケールで没入感あふれるデジタルツイン体験を提供することを目指しています。

■公式サイト＆製品ダウンロード

Dynamic Share Map（ダイナミックシェアマップ） https://www.dynamicsharemap.com

株式会社ミックウェア https://micware.co.jp

