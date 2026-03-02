「投資家への壁」と個人の資産形成における変化を探る「資産形成白書2026」を本日リリース

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、このたび、「資産形成白書2026」をリリースしましたので、お知らせいたします。

資産形成白書は、当社が2024年4月に設置した資産運用普及センターが作成する年次報告書で、昨年に続き2年目の発行です。

今回の資産形成白書では、独自に実施した大規模アンケート調査をもとにパーソナリティ（性格特性）に着目した分析を行い、「投資家への壁」*とその克服に向けた手がかりを探っています。

*「投資家への壁」とは、投資初心者と投資に関心のある未投資者の差異を指しています

また、個人の資産形成における環境変化の影響や、年代および投資経験などによる違い、NISAの浸透状況と未稼働口座の実態などを明らかにするとともに、個人の資産形成に関連するさまざまな統計や調査を整理し、個人の資産形成の動きを可視化しています。

このように今回の資産形成白書は、個人の資産形成における過去・現在・未来を多角的に捉えることで、個人の資産形成に関わる方々に新たな視点を提供する内容となっています。

当社は、資産運用普及センターの活動を通じて、多くの方々に資産運用の重要性を知っていただくとともに、個人の資産形成を支える環境づくりに貢献してまいります。

「資産形成白書2026」

https://www.daiwa-am.co.jp/hukyu-center/pdf/hakusyo/2026/hakusyo_2026.pdf

「資産運用普及センター」WEB

https://www.daiwa-am.co.jp/hukyu-center/

