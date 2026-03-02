所有倉庫の一部が障がい者就労支援拠点に変わります

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：金子 新司，以下 京急百貨店）は，横浜市金沢区にある自社倉庫スペースの一部を活用し，障がいのある方の就労をサポートする拠点づくりに協力いたします。

今回の拠点は，企業向け貸し農園「わーくはぴねす農園」を全国で展開する株式会社エスプールプラス（本社：東京都千代田区，社長：大橋 王二，以下 エスプールプラス）が運営を担い，同社のノウハウを活かして，障がいのある方が働きやすい環境を整えてまいります。

京急百貨店は，拠点として活用するスペースの提供に加え，開設に向けた整備面での支援を行います。

本取り組みは，京急百貨店が地域とともに進める活動の一つです。今後も，地元の皆さまとのつながりを大切にしながら，さまざまな取り組みを進めてまいります。

◆◆「わーくはぴねす農園Plus」の概要◆◆

１．就労支援拠点の概要（農園の概要）

・名称：ソーシャルファームわーくはぴねす農園Plus 横浜第３

・所在地：横浜市金沢区福浦２丁目15-18

・面積：約556坪

・区画数：216区画

・開設時期：2026年３月

・就労開始：2026年４月

・主な業務：水耕栽培の野菜づくりなど

・運営会社：株式会社エスプールプラス

・社長：大橋 王二

・本社：東京都千代田区外神田３-12-８ 住友不動産秋葉原ビル11階

・URL： https://plus.spool.co.jp/

２．取り組み内容

◇目的

・企業との連携による就労機会の拡大

・地域連携を強化することによる社会的価値の創出

◇京急百貨店

・保有資産の提供および整備支援

・地域との接点づくりおよび連携の推進

◇エスプールプラス

・就労支援拠点の運営

・障がい者理解促進につながる体験機会の創出

３．お客さまのお問い合わせ先

京急百貨店 TEL. 0570-045-848（ナビダイヤル）【受付時間 営業時間内】