2月24日(火)発売開始。TO　NENNE BLANKET - ネンネブランケット。触れた瞬間から心がほどける、とろけるように柔らかな肌ざわりのブランケット。

このたび、コスメブランド「TO」より、心地よい暖かさと上質な触感が魅力のブランケット 「NENNE BLANKET（ネンネブランケット）」 を発売いたします。冷房や冬の寒さ対策はもちろん、ギフト・リラックスタイム・アウトドアの膝掛けとしても活躍する一枚です。

両端で異なるヘムデザインと、さりげないワンポイント刺繍。

シンプルでありながらも上品なアクセントとなり、空間に自然と溶け込む洗練された佇まいを演出します。

柔らかな繊維が空気を抱き込み、ぬくもりをしっかりとキープ。

身体をふんわりと包み込む感触は、ひとたび触れれば忘れられない上質な肌触りです。

カラーパレット

落ち着いたブラウン、カーキ、グレー、ベージュのカラーパレットは、性別を問わず、どんなインテリアにも自然に馴染みます。リビングや寝室でのリラックスタイム、オフィスでの休憩やアウトドアでのひざ掛けとしても活躍。日常のあらゆるシーンで、心地よさと上質感を添えてくれる一枚です。贈り物としても、自分へのご褒美としても、季節を問わず重宝するアイテムです。

ブラウンカーキグレーベージュ

NENNE BLANKET - ネンネブランケット

110 x 165cm \20,900(税込)

TO: https://to-official.jp/

日々に寄り添う、静かな機能性

形崩れしにくく、扱いやすい素材。シワになりにくく軽やかで、毎日の生活の中で気軽に扱えます。

お手入れも簡単。洗濯ネット使用で洗濯機も使用できます。

SPECIAL BOXで、大切な方へのギフトにも、自分へのご褒美としても。

専用のブランケットBOXに入れてお届けするため、ラッピング不要でそのままギフトにも。自分へのご褒美としても、季節を選ばず活躍します。

TOについて



「必然的なリズムへ、覚醒する」ためのコスメブランドです。

TOの考える理想形は、コンセプトにも掲げている「必然的なリズムへ、覚醒する」。私たちが考えるヘルシーは「内から導いてくること」だと考えています。

“太陽と月が織りなす必然的なリズムの様に、私たちの内に眠る生命のリズムをバランスされた状態へ導く。私たちが本来持つ生命力が、内面から整い、満たされてゆく感覚。

テクノロジーと感性を結集して。私たちが本来持つパワーを解き放つ。あなたの人生をありのままに。太陽と月があなたを照らし、見守る様に、TOはあなたに寄り添う”

をベースにブランドを構築しています。

【会社概要】

HISTORIC株式会社

代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）

所在地：〒461-0002 名古屋市東区代官町40-15

設立：2009年6月

事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売

Webサイト：https://historic.jp(https://historic.jp)

お問い合わせ先

HISTORIC株式会社

TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）

E-MAIL：support@historic.jp