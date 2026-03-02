「抗ネオセルフ抗原抗体を用いた画期的な自己免疫疾患治療薬プラットフォームの開発」が池田泉州銀行「イノベーション研究開発助成金」優秀賞に採択

AOI Biosciences株式会社

AOI Biosciences株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役：末田伸一、以下「アオイバイオ」）は、株式会社池田泉州銀行が実施する第22回「イノベーション研究開発助成金」に応募し、当社の「抗ネオセルフ抗原抗体を用いた画期的な自己免疫疾患治療薬プラットフォームの開発」が『ものづくり部門』において優秀賞に採択されましたのでお知らせいたします。

本助成金制度は、新規性・独創性にあふれたビジネスプランや、社会課題・地域課題の解決に資する先進的な研究開発をサポートし、新事業創出を通じた地域活性化を目的とするものです。アオイバイオは今回の採択を受け、これまで治療困難であった自己免疫疾患に対し、根本的治療の実現に向けた研究開発をさらに加速させてまいります。

「抗ネオセルフ抗原抗体を用いた画期的な自己免疫疾患治療薬プラットフォームの開発」とは

これまで自己免疫疾患は、明確な原因が不明であるために、ステロイド薬や生物学的製剤などを用いた対症療法しか選択肢がなく、患者様は長期的な投薬と治療の継続を余儀なくされてきました。

この課題の改善策として、本研究開発では、当社の共同研究パートナーである大阪大学の荒瀬尚教授が提唱した「ネオセルフ理論（※）」を基に、自己免疫疾患の新たな原因となる「ネオセルフ抗原」を探索し、特定の罹患臓器にのみ高い特異性を持つ次世代型の「抗体薬物複合体（ADC：Antibody-Drug Conjugate）」の開発を目指します。これにより、既存薬の大きな課題であった副作用を大幅に軽減し、あらゆる自己免疫疾患の根本的治療の実現を目標としています。

（※）ネオセルフ理論：本来は免疫の攻撃対象とならない「自己のタンパク質」が、別の分子と結合することで異物（ネオセルフ）として認識され、自己免疫疾患の原因となるという画期的な理論。

今後の取り組み

本研究開発によって確立される技術の早期実用化と社会実装に向けて、初期段階では製薬企業との共同研究開発を推進してまいります。その後、自社で新薬の特許を取得した上で、製薬企業への導出を行う計画です。まずは2026年内に、ネオセルフ抗原抗体を用いた次世代型ADCの概念実証（POC：Proof of Concept）を取得する予定です。新たな創薬アプローチとして製薬企業のニーズに合致するかを検証しつつ、2027年からの本格的な事業化と新薬開発を目指してまいります。

アオイバイオについて

会社名：AOI Biosciences株式会社（https://www.aoibio.com）

事業概要：感染症領域・自⼰免疫疾患領域を中心に、情報解析技術と独自のバイオ技術を融合することにより検査事業・創薬事業・創薬支援事業を展開

会社設立：2019年11月

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

- e-mail：information@aoibio.com