タグ・ホイヤー、春の訪れを告げる桜色の輝きを纏った日本限定のタイムピースを発表

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 タグ・ホイヤー

東京、日本 - 2026年3月2日：スイスの高級時計ブランドのタグ・ホイヤーは、日本の春を象徴する桜からインスピレーションを得た、2つの日本限定モデル「タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパン リミテッドエディション」と「タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパン リミテッドエディション」を発表します。

奥行きある輝きを湛えるブラックマザーオブパールダイヤルに、柔らかなピンクトーンの針を組み合わせることで、静謐さの中に繊細な華やぎを宿したこのタイムピースは、移ろう光と色彩のコントラストが、静けさの中に彩りが際立つ、日本ならではの美意識を想起させます。41 mmと36 mm、異なるサイズで展開される2つのモデルは、共通のデザインコードを通じて自然な一体感を演出。41 mmモデルは200本、36 mmモデルは150本の限定モデルとなり、同じ美意識を共有しながらそれぞれの時間に寄り添い絆や大切な節目、そしてともに時を刻む美しさを静かに表現しています。

天然素材ならではの表情を持つブラックマザーオブパールは、光の角度によって深みと透明感を自在に変化させ、ダイヤルに豊かな奥行きをもたらします。そこに配されたピンクカラーの針が、控えめでありながら確かな存在感を放ち、全体の調和を完成させています。ロジウムプレート仕上げのファセット加工インデックスと、ホワイトのスーパールミノバ(R)を施した針が、洗練された美しさと高い視認性を両立。タグ・ホイヤー カレラのタイムレスなデザインに、このモデルのためだけに仕立てられた特別なニュアンスを加えています。

「タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパン リミテッドエディション」と「タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパン リミテッドエディション」は、タグ・ホイヤーのブティック、公式オンラインブティック、正規販売店にて販売予定です。





＜タグ・ホイヤー カレラ デイデイト ジャパンリミテッドエディション＞

https://www.tagheuer.com/WDA2116.BA0043.html

WDA2116.BA0043 / 781,000円（税込）/ 2026年3月発売

自動巻 / ブラックマザーオブパールダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 41 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



＜タグ・ホイヤー カレラ デイト ジャパンリミテッドエディション＞

https://www.tagheuer.com/WBN231F.BA0001.html

WBN231F.BA0001 / 781,000円（税込）/ 2026年3月発売

自動巻 / ブラックマザーオブパールダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 36 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット



www.tagheuer.com

X：@TAGHeuerJapan ‏, Facebook：＠TAGHeuer , LINE：@tagheuer

お問い合わせ

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン タグ・ホイヤー TEL : 03-5635-7030