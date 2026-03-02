ゴーディーによるあいさつ運動(2026年2月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として実施している「ゴーディーによる朝のあいさつ運動」において、2月はホームタウン沖縄市、うるま市、国頭村の小中学校を訪問し、あいさつ運動に参加いたしました。ご協力いただいた各学校の皆さま、ありがとうございました。

ゴーディーを見つけると「ゴーディーだ！」と笑顔で駆け寄り、「ダンス勝負をしよう！」「じゃんけんをしよう！」と元気に交流したり、肌寒い日にはハグをして温まる微笑ましい場面も見られました。

また今回は「クレイジーヘアデー」として個性豊かな髪型で登校する子どもたちとのふれあいや、生徒会の皆さんが企画したあいさつ運動にサプライズで登場する機会もあり、素敵な取り組みに参加しながら、心温まるひとときを過ごしました。

これからも沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、地域の皆さまと積極的に交流し、沖縄に根ざした活動を続けてまいります。

■あいさつ運動実施校(11校)

2月6日(金)島袋小学校(沖縄市)

2月10日(火)沖縄アミークスインターナショナル(うるま市)

2月12日(木)宮里小学校(沖縄市)

2月13日(金)諸見小学校(沖縄市)

2月16日(月)美原小学校(沖縄市)

2月17日(火)越来小学校(沖縄市)

2月18日(水)安慶田小学校(沖縄市)

2月19日(木)泡瀬小学校(沖縄市)

2月24日(火)国頭中学校(国頭村)

2月25日(水)北美小学校(沖縄市)

2月26日(木)コザ小学校(沖縄市)

キングスでは「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ“沖縄”で“大きな輪”を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ(https://goldenkings.jp/csr/top/)」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

▽おおきなわ特設サイト

https://goldenkings.jp/csr/top/