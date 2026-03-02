コア業務に集中するために、マーケティングは「AI BPO」に任せる時代。月額20万円で計画立案から施策実行、分析改善まで支援するマーケティングAI BPOサービス『YOAKE ONE』を提供開始。

株式会社YOAKE

株式会社YOAKE（本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：山田 翔大、以下「YOAKE」）は、マーケティングAI BPOサービス『YOAKE ONE（読み：ヨアケ ワン）』の提供を開始いたしました。

https://one.yoake-tokyo.jp/

本サービスは、月額20万円からの定額制で、計画立案・施策実行・分析改善までをワンチームで提供し、深刻化する企業のマーケティング人材不足とノウハウの属人化を解消します。

■ なぜ今、「AI BPO」なのか - 経営資源の最適化

AI技術が成熟し、マーケティング実務の大部分を任せられるようになった「今」だからこそ、企業は組織のあり方を見直す時期に来ています。多くの企業にとって、マーケティング業務をAI化すること自体は目的ではありません。社内でAIを活用する体制をゼロから作るよりも、すでにAIが組み込まれたBPO（Business Process Outsourcing：業務プロセスの外部委託）サービスを活用する。そうすることで、社員は「自社の強み」や「本来注力すべき業務（本業）」に集中できます。 これこそが、これからの企業成長に必要な「人と時間の使い方」であると考え、本サービスの提供に至りました。

■ サービス提供の背景と解決する課題

近年、多くの中堅・中小企業において、マーケティング専任担当者の採用・育成が困難であるという課題が顕在化しています。

- 人材不足・属人化： 担当者が1名あるいはごく少人数で業務が属人化している、または広報や営業が兼務しており専門的な動きが取れない。- 外注コストの肥大化： 施策（Web制作、広告、SEOなど）ごとに異なる外注先に依頼しているため、管理工数とコストが積み上げ式に膨らんでいる。- ノウハウの欠如： 社内に知見がなく、何から始めるべきか判断できないまま、場当たり的な施策を行っている。

『YOAKE ONE』は、これらの課題に対し、マーケティング専任担当者の採用・育成よりも低コストかつ即戦力の「マーケティング部隊」を企業に提供することで、事業の持続的な成長（グロース）を支援します。

■ 『YOAKE ONE』の3つの特徴- 「計画×実行×可視化」を一気通貫で提供するワンチーム体制従来のコンサルティング（提案のみ）や部分的な代行（運用のみ）とは異なり、計画立案からWeb制作・コンテンツ作成などの実務、そしてデータ分析・改善までを1つのチームが担当します。複数の外注先を管理する必要がなくなり、改善スピードが加速。成果に最短距離で到達できる体制を構築します。- 月額20万円からの明確な料金体系と柔軟なポイント制専門的なマーケティングチームを月額20万円（スタンダードプラン）という、正社員1名の採用コスト以下の金額で雇用可能です。業務は「ポイント制」で管理され、フェーズに合わせて「サイト改善」「コンテンツ制作」「広告運用」など必要な施策へ柔軟にリソースを配分できます。余ったポイントの繰り越しや、繁忙期の前借りも可能です。- 透明性の高い運用とデータドリブンな改善「何をやっているか分からない」というブラックボックス化を防ぐため、稼働ログやポイント消費を可視化します。独自ダッシュボードを用いたKPIモニタリングを行い、毎月の定例会で仮説検証と次月の改善提案を行うことで、社内にノウハウを蓄積しながらPDCAを回すことが可能です。

資料をダウンロードする：https://yoake-tokyo.jp/documents/one

■ 提供プラン・価格

企業のフェーズに合わせて3つのプランを用意しています。

- ライトプラン（月額12万円）： 小規模・試験導入向け- スタンダードプラン（月額20万円）： 成長加速・本格運用向け（推奨）- プレミアムプラン（月額35万円）： 標準プラン＋分析強化

※初期費用：200,000円（全プラン共通）

■ サービス詳細・お問い合わせ

サービスの詳細は以下のWebサイトまたは資料をご確認ください。

サービスサイト：https://one.yoake-tokyo.jp/

サービス資料DL：https://yoake-tokyo.jp/documents/one

■ 株式会社YOAKEについて

「誰もが安心して次の一歩を踏み出せる世界をつくる」というパーパスを掲げ、デジタルマーケティング支援事業を手がける企業。「売上拡大」「採用強化」といったビジネスゴールに向けて、デジタルマーケティング戦略の企画・設計やWebサイト制作、Web広告運用、SEO対策など、幅広いソリューションを提供しています。

クライアントの求めていることや足りないと感じる部分を的確に埋め、これまでできなかったことを可能にし、プロジェクトを成功へと導くことを目指し、クライアントと同じ目線・視座で事業成長に貢献することを大切にしています。

会社名：株式会社YOAKE

代表者：代表取締役 山田 翔大

設立：2020年10月15日

所在地：東京都世田谷区北沢2-6-2 ミカン下北 B街区 4F

事業内容：マーケティングBPO事業、デジタルマーケティング事業ほか

コーポレートサイト：https://yoake-tokyo.jp/

マーケ情報メディア「チップス」：https://yoake-tokyo.jp/tips

問い合わせ：https://yoake-tokyo.jp/contact

採用情報：https://notion.yoake-tokyo.jp/