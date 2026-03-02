ロイヤルカナン、猫のライフステージに合わせた栄養バランスの大切さを知ってもらうためにシニア猫の栄養をケアするキャンペーン開始

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフード および食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、個々の猫のさまざまな違いを考慮して開発された、健康な猫のための毎日の総合栄養食「フィーライン ヘルス ニュートリション（FHN）」のシニア期の猫向けのラインアップである「エイジング11+」、「エイジング15+」および「エイジング ステアライズド11+」の3製品を対象とした「11歳以上の愛猫サポートキャンペーン」を、2026年3月2日より開始いたします。

このキャンペーンでは、ペットオーナーの皆様にシニア猫の栄養ケアを知っていただくためのクイズを通じてシニア猫向けフードを試すきっかけを後押しする抽選特典も提供し、愛猫の健やかなシニア期をサポートすることを目指しています。

猫の平均寿命は延伸傾向にあります。現在、日本では7歳以上の猫が全体の約半数を占めており、10歳以上の猫に限った場合でも、約3割を占めていることがわかっています（出典： ペットフード協会「2025年全国犬猫飼育実態調査」）。そのような背景の中、ロイヤルカナンでは国際猫医学会（International Cat Care Veterinary Society) の基準と照らし合わせて、7～10歳を中齢期、11～14歳を高齢期、15 歳以上を超高齢期と定め、よりきめ細やかに栄養ケアができるよう製品を提供しています。

猫の11歳は人ではおよそ60歳に相当します。人では還暦を迎える節目の時期であり、猫でもライフステージの１つの区切りとなります。11歳以上の猫は、腎臓や関節、認知能力の健康や、健康的な体重および筋肉量の維持により配慮が必要となります。

猫が年を重ねていく様子は見た目からはわかりづらいですが、エイジングはゆっくりと、しかし確実に進行します。「白髪が増えた」「痩せてきた」などの見た目の変化、「じっとしている時間が増えた」「高い所に上らなくなった」といった行動や様子の変化、「水を飲む量が増えた」「トイレの失敗が見られるようになった」などの食事や排泄の変化などに現れます。

愛猫が少しでも長く健やかに過ごせるようにするためには、ライフステージに合わせて最適な食事に切り替えることも大切です。ロイヤルカナンは、科学的知見に基づいた複数の栄養素をきめ細やかに組み合わせたフードを通して、高齢期ならびに超高齢期の猫の健康をサポートします。

■シニア期の猫の栄養をケアする「11歳以上の愛猫サポートキャンペーン」

ロイヤルカナン製品を取り扱っているペットショップの店頭のポップやチラシ、ポスターなどにある二次元バーコード[AK1] からキャンペーンサイトにアクセスし、期間中に２つの方法のいずれかでご応募いただいた方の中から抽選で総計2,200名様にPayPayポイント（※）が当たります。

※PayPayポイントコードで付与

※PayPayポイントに交換することで利用可能。出金・譲渡不可

※PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能

【キャンペーン概要】

- 応募期間：2026 年3月2 日（月）10:00～2026年5 月31 日（日）23:59 まで- キャンペーンサイトURL：https://campaign.royalcanin.jp/psr/ageing2026/- 応募方法：

１. シニア猫のクイズに答えてその場で当たる！（PayPayポイント500円分、合計2,000名様）

キャンペーンサイトにアクセスし、シニア猫に関する3問の選択式ミニクイズにチャレンジ！全問正解すると表示される応募ボタンから抽選に参加でき、抽選結果がその場で表示されます。抽選で500円分のPayPayポイントが2,000名様に当たります。

（※）応募上限はお一人様、応募期間中5回まで、かつ1日1回までとなります。複数回ご応募いただいても、ご当選はお一人様1回のみとさせていただきます。

２. シニアフードの購入レシートで応募（PayPayポイント5,000円分、合計200名様）

対象フード「フィーライン ヘルス ニュートリション（FHN）」の「エイジング11+（11歳以上向け）」、「エイジング15+(15歳以上向け)」および「エイジング ステアライズド11+（避妊・去勢した11歳以上向け)」の3製品のいずれかの購入レシートと購入した対象フードを一緒に撮影した画像、または公式オンラインストア マイロイヤルカナン（https://shop.royalcanin.jp/）で購入した商品名がわかる納品書の写真をキャンペーンサイトでアップロードし、アンケートと必要事項を記入して応募すると、抽選で5,000円分のPayPayポイントが200名様に当たります。

（※）当選者の発表は、応募時にご登録いただいたメールアドレスへの賞品の送付、ご連絡をもって代えさせていただきます。6月中旬頃に、応募時にご登録いただいたメールアドレスへ賞品送付予定です。

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養学の専門家を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/

ユーカヌバに関する詳細： https://www.eukanuba.com/jp/

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/