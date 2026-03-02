MSOL 、【好評の月次対談シリーズ】3月11日開催予定。AI活用でチームの成果を阻む“見えない壁”を壊す。チームのあり方を改革せよ

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋 信也、以下 MSOL）は、「チームの生産性」や「プロジェクト推進」に課題を感じている方を対象に、チームワークの再設計をテーマとしたオンラインセミナーを開催します。「チームのあり方を改革せよ ―― AI時代のチームコラボレーションが、イノベーションを加速させる」を取り上げ、イノベーション創出のヒントを紐解きます。

ミロ・ジャパン合同会社 執行役員 Head of Sales and Alliancesの白神 正洋氏にご登壇いただき、

弊社マネジメントコンサルティング部 ディレクターの西田 友宏との対談形式で、AI時代におけるチームコラボレーションの可能性と人が担うマネジメントの価値について深掘りいたします。

■開催の背景

「AIやツールを導入しても、チームとしての成果が伸びない」 ── 多くの企業でAIやデジタルツールの導入が進み、個々の生産性は確実に向上しています。しかし一方で、「意思決定は会議待ち」「情報は人や部門ごとに分断され共有されない」「調整会議や資料作成に時間がかかり、イノベーションに取り組む余裕がない」といった“チームとしての非効率”に悩む声はむしろ増えています。 重要なのは、人・組織・ツール・データが分断されたまま働くことをやめることです。AIを活用しながら、メンバーが同じワークスペースで、同じ情報を見て、同じ前提で考える状態をつくることで、情報共有や調整にかかる時間を減らし、本当に重要な判断に集中できるチームのあり方が実現できます。

■本対談で読み解くこと

本対談は、単なるツール紹介やAIトレンドの話にとどまりません。 ミロが「AI×チームコラボレーションの可能性」を、MSOLがAI時代に残る「人が担うマネジメントの価値」を軸に、チームワークの再設計を議論します。同じメンバーでも、チームのあり方を変えれば成果は最大化できる、そのための視点とヒントを持ち帰っていただく内容です。

■このような方におすすめ

・ プロジェクトやプロダクト開発を推進する中でチームの連携や意思決定スピードに課題を感じてる方

・ 部門や役割をまたいだ調整・合意形成を担い、チーム間コラボレーションを前に進めたい方

■セミナー概要

タイトル ： チームのあり方を改革せよ ―― AI時代のチームコラボレーションが、イノベーションを加速させる 開催日時

開催日程 ： 2026年3月11日（水） 17:00～18:00

開催形式 ： Webセミナー（zoom）

登壇者 ： ミロ・ジャパン合同会社 執行役員 Head of Sales and Alliances 白神 正洋氏

株式会社マネジメントソリューションズ マネジメントコンサルティング部 ディレクター 西田 友宏

主催 ： 株式会社マネジメントソリューションズ（MSOL）

参加費 ： 無料

参加特典 ： 本ウェビナーに「参加」かつ「アンケートに回答」頂いた方を対象に、本セミナーの講演資料をご提供いたします。

お申込みURL ：https://service.msols.com/event/ai-team-productivity-seminar

■講演者について

ミロ・ジャパン合同会社 執行役員 Head of Sales and Alliances 白神 正洋氏

イノベーションを生み出すテクノロジーのスペシャリスト。外資系ITインフラベンダーを経て2012年にセールスフォース・ドットコム（現セールスフォース・ジャパン）に入社後、一貫して大手消費財企業ならびに大手製薬企業を担当。2019年より両業界のお客様を専門的に担当する営業部門の創設ならびにビジネス推進をリード。2024年よりミロ・ジャパン合同会社にジョインし、イノベーション創出のエンジンとなりうる同社のテクノロジーのGTMに従事している。

株式会社マネジメントソリューションズ マネジメントコンサルティング部 ディレクター 西田 友宏

経営を支える変革の推進者。現場の視点から戦略を再構築し、協調性・仕組み作り・人を動かす力を通じて、事業の変革を実現。持続的な成長を可能にする「仕掛け」を生み出す、実行型リーダー。多様な業界と豊富な国際経験を活かし、プロジェクトマネジメント、DX、戦略的な外部交渉など、経営層の意思決定を多角的にサポートし、変革を主導。グローバルとローカル双方の視点から、業務改革や事業成長を推進し、企業の戦略的な変革において重要な役割を担ってきた。

2025年にMSOL入社し、現在はManagement Consulting Division において様々なプロジェクトの支援に従事する。

株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、

プロジェクトマネジメントソフトウェア（PROEVER(R)）

Webサイト ：https://www.msols.com



［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808 Email:ceo_office@msols.com