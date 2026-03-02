投資信託「ひふみ」のレオス・キャピタルワークス、直接販売の運用資産残高3,000億円突破のお知らせ

レオス・キャピタルワークス株式会社

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤野 英人、以下「当社」）は、2026年2月27日に投資信託の直接販売における口座の運用資産残高が3,000億円を突破したことをお知らせいたします。これまで多くのお客様に資産形成のパートナーとしてひふみをお選びいただいた結果、このたび運用資産残高3,000億円に到達することができました。改めてお客様、関係者の皆さまには役職員一同、感謝を申し上げます。

直接販売（直販）について

運用会社である当社に口座を開設頂くことにより、ひふみシリーズを直接ご購入いただけます。

・ひふみを手軽に管理

直販口座では「ひふみWebサービス」やアプリ「てのひらひふみ」を通じて、運用状況のご確認やつみたての設定、変更などが可能です。

・直販限定イベント、キャンペーン

投資や経済がより身近に感じられるひふみの社会科見学など、直販のお客様限定イベントにご参加頂けます。

ひふみの社会科見学：当社メンバーと実際に企業へ訪問し、現場の空気や働く人、商品、サービスなどに触れ、経済や投資、企業を身近に感じていただく見学会。次回は３月にTOTO株式会社、小倉第一工場・TOTOミュージアムで実施予定です。

・過去の実施レポート：https://labo.rheos.jp/m/mdbcff76314a9

・ひふみの資産形成応援団

直販で5年以上保有いただいているひふみ投信およびひふみワールドについて、信託報酬の一部を年2回、当社がお客様に還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くという日本で初めて※導入された仕組みです。5年以上または10年以上継続して保有されている口数に対して応援金を還元いたします。※当社調べ

直販のお客様について（2026年1月末時点）

当社の直販のお客様は全体の50%弱が資産形成層である40代以下の方々です。また、全体の約50%のお客様が月1～3万円のつみたて投資を行なっており、つみたて平均金額は約３万円となります。

レオス・キャピタルワークス株式会社について

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもとに2003年に創業した資産運用会社です。運用・販売する投資信託「ひふみ」シリーズは、守りながらふやす運用でお客様の長期にわたる資産形成を応援します。また投資顧問業においては、国内外の企業年金基金、機関投資家のお客様の資産を受託、運用しております。レオス・キャピタルワークスはSBIグローバルアセットマネジメント株式会社（証券コード4765）のグループ会社です。

URL：https://www.rheos.jp/

- 投資信託にかかる費用・リスク https://www.rheos.jp/policy/risk/- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号- 一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員

ご注意：本報道発表文は、当社のサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。