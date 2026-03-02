猫が狙う、金魚が泳ぐ。物語のある水草栽培キット「じゃれ猫水草鉢」--フィギュアで楽しむ新感覚の水草栽培

聖新陶芸株式会社

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は、2026年3月2日猫と金魚の愛らしい関係性をモチーフにした水草栽培キット「じゃれ猫水草鉢」を発売します。

鉢の縁に引っ掛けて飾れる猫のフィギュアは、今にも金魚を捕まえてしまいそうな、思わず目を引くポーズ。

一方、水草の中には金魚のフィギュアをセットし、水中を泳いでいるかのような軽やかな動きを演出しています。

当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ

SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net/product/556 ］にて購入可能です。

猫と金魚がつくる、小さな物語

猫が狙いを定め、金魚はそれに気づかず泳いでいる--

そんな一瞬の緊張感とユーモアを、コンパクトな鉢の中に表現しました。

飾る角度や見る位置によって、猫と金魚の距離感や表情の印象が変わり、眺めるたびに違ったストーリーを楽しめます。

飾って楽しい、育てて癒される。思わず眺めたくなる猫フィギュア

他の鉢につけて自分だけの物語を作って後ろ姿の尻尾も表情豊か

猫のフィギュアは2種類を用意。

今にも金魚を捕まえそうな仕草や、思わず微笑んでしまうような丸みのあるフォルムに、どこか愛嬌たっぷりで、いたずら心が垣間見える表情をデザイン。正面から見たときの表情はもちろん、ふと振り返ったときに目に入る後ろ姿まで、細部にこだわって丁寧に仕上げています。

鉢の縁に引っ掛けて飾れる仕様のため、水草鉢としてはもちろん、他の植木鉢やプランターにも気軽に取り付けて楽しめます。育てる植物や置く場所に合わせて、猫の向きや見える表情を変えながらアレンジできるのも魅力。植物のそばで、まるで気まぐれに遊んでいるかのような猫の存在感を楽しめます。

水草が育つことで完成していく情景

空気の粒が美しい

育てるのは、暖かい時期に生長が盛んな水草。

種から育てることで、芽が出て葉が広がり、猫と金魚を包む景色が少しずつ変化していきます。

水草が増えるにつれ、水中の奥行きや動きが生まれ、猫と金魚の世界観がより豊かに完成していくのも、本商品の魅力です。

01白02 茶ハチワレ白猫茶猫

じゃれ猫水草鉢 02茶ハチワレ の商品詳細商品詳細

商品名：じゃれ猫水草鉢

品 番：GD-1056

サイズ：W10.3cm D10.2cm H11.7cm

内 容：ガラス鉢／土／水草の種／説明書／猫フィギュア／金魚フィギュア

販売日：2026年2月16日

価 格：1,760円（税込）

U R L：https://seishin-plus.ocnk.net/product/556

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com