『AI時代の企業向けアップスキリング／リスキリング／産業訓練／エドテック　産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年2月25日、『AI時代の企業向けアップスキリング／リスキリング／産業訓練／エドテック 産業・業界フォーサイト2026-2030：総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、AI時代のスキル経済における産業構造変革の全体像を、定量データとプレイヤー分析の両面から体系的に整理した、産業・技術アナリストおよび市場アナリスト必携の戦略ドキュメントである。

▼ AI主導のリスキリング革命が産業構造／企業の人材戦略・スキル開発／労働市場を再定義する

World Economic Forum「Future of Jobs Report 2025」によれば、2025年から2030年にかけて世界の全労働者の53%（約9億人）が大規模なスキル転換を迫られる見通しである。

企業向けeラーニング市場は2025年の1,256億ドルから2030年には3,350億ドルへ拡大し、CAGR 21.7%で成長する。AI in EdTech市場はCAGR 38.1%という爆発的成長を示し、2023年の36.5億ドルから2033年には920.9億ドルに達する見通しである。

▼ SaaS・プラットフォーム経済がスキル供給チェーンを支配する

LMS市場は2024年の95.7億ドルから2030年に274.3億ドルへ成長（CAGR 19.4%）し、LXP市場はCAGR 25%超で拡大している。

2025年12月にはCourseraとUdemyの25億ドル統合が発表され、EdTech SaaS業界の寡占化と大規模再編が加速している。WorkdayとSanaの11億ドルAI統合、ModalのSeries A 2,500万ドル調達など、HCM×AI融合が本格化している。

▼ VR/AR/XR没入型研修とノーコード/ローコードが新たな成長軸を形成する

没入型研修市場は2024年の164億ドルから2030年の696億ドルへCAGR 28.3%で成長する。

BoeingはVR/ARで研修効率75%向上、Delta Air Linesは年間5,000人の訓練をVRで実施し、投資回収を実証している。

ノーコード/ローコード市場は2025年の494億ドルから2030年の2,160億ドルへCAGR 34.3%で拡大し、「市民開発者」がDXの主役となる。

■ 利用シーン

▼ 経営戦略・投資判断の意思決定支援

CHRO・CLO（最高学習責任者）が年間研修予算の最適配分を策定する際、本白書の3シナリオ分析（楽観／標準／保守）と4地域比較データが、定量的エビデンスとしてボードルームでの意思決定を直接支援する。

Deloitte調査によれば、経営層の63%が人材戦略を最優先課題と位置づけており、本白書はその戦略立案に不可欠な市場定量データを提供する。

▼ M&A・VC投資のデューデリジェンス

EdTech市場では2025年Q4だけで24億ドルのVC投資が集中し、AI主導のEdTech統合が加速している。

本白書はCoursera-Udemy統合（25億ドル）、Guild Education（Series F 44億ドル）、BetterUp（34.6億ドル調達）、Eightfold AI（累計3.97億ドル）など主要プレイヤーのファンディング履歴と戦略を詳細に分析しており、投資判断の基盤資料として活用できる。

▼ 新規事業開発・プロダクト戦略

SaaS型EdTechプロダクトの開発責任者やスタートアップ創業者が、LMS/LXP、AIコンテンツ生成、VR研修、スキルインテリジェンスの各セグメントにおけるポジショニング戦略を策定する際、60テーマ×5社プレイヤー分析が競争環境の全体像を提供する。

Pluralsight（Skill IQ、IrisGenAI）、Degreed（MCP対応）、Synthesia（AI動画1E2億ドル調達）など具体的なプロダクト進化の方向性を把握できる。

▼ 規制・コンプライアンス対応

EU AI Act（2026年施行）、GDPR、COPPA等のグローバル規制フレームワークが、AIベースの採用・教育SaaSに与えるインパクトを各テーマで分析している。

K-12分野ではZero Trust、DPSA（Data Privacy Student Agreement）、SDPC等のセキュリティ基準を詳細に解説しており、コンプライアンス責任者が活用可能である。

▼ 労働市場インテリジェンスの構築

Lightcast（180億データポイント、25カ国展開）、Faethm by Pearson（AI×14,000職種分析）、RESAS（日本版地域経済分析）等の労働市場インテリジェンスツールの比較分析を通じ、人的資本戦略のデータ基盤を整備する際のリファレンスとして活用できる。

■ アクションプラン／提言骨子

▼ 提言1：AI×HCM統合プラットフォームへの移行を2027年までに完了せよ

Workday×Sana、SAP SuccessFactors×AI、Cornerstone×Doceboの統合事例が示す通り、HCMとLMS/LXPのAI統合は不可逆的なトレンドである。

2027年までに、既存のサイロ化した研修システムからAI統合型HCMプラットフォームへの移行計画を策定し、MCP（Model Context Protocol）対応のAPIエコシステムを構築すべきである。

▼ 提言2：VR/AR/XR研修のPoC（概念実証）を2026年中に開始せよ

没入型研修はCAGR 28.3%の高成長市場であり、Boeing（75%効率向上）やWalmart（96%定着率向上）の実証事例が投資回収を裏付けている。

Meta Quest 3/Pro、HTC VIVE Focus 3等のHMDコスト低下により、PoC開始のハードルは大幅に低下している。

▼ 提言3：スキルインテリジェンス基盤を全社展開し「スキルベース組織」へ転換せよ

McKinsey調査では2020年の40%から2024年には60%の企業がスキルベース採用を導入している。

Eightfold AI、TechWolf、Gloat等のAIスキルインテリジェンスプラットフォームを活用し、Lightcast Skills TaxonomyやESCO（EU標準職業分類）と連携したスキルオントロジーを構築すべきである。

▼ 提言4：デジタルクレデンシャル＆ブロックチェーン認証への対応を開始せよ

Credly by Pearson、Accredible、EU EUDI 3.0等のデジタル資格認証基盤の普及に伴い、マイクロクレデンシャルの発行・受入体制を整備する必要がある。

EUのEBSI/VECTOR EUDI 3.0フレームワークは2030年までにグローバル標準化が進む見通しである。

▼ 提言5：ノーコード/ローコードによる「市民開発者」育成を加速せよ

2030年までに新規アプリケーションの70%がローコード/ノーコードで開発されるとGartnerは予測しており、kintone、Bubble、Microsoft Power Platform、Google AppSheet等を活用したIT人材の民主化が急務である。

■ 推奨読者プロファイル／活用パターン（例）

（読者カテゴリ／具体的な役職・機能（例）／本白書の活用ゴール）

▼ 経営層・CxO

CEO, CHRO, CLO, CDO, CTO

AI時代の人的資本戦略の中長期ロードマップ策定

▼ HR・人材開発部門

人事部長、L&D責任者、研修企画担当

研修DXの投資判断とSaaS選定の定量的根拠の獲得

▼ 事業戦略・経営企画

経営企画部、新規事業開発、M&A担当

EdTech×AI投資領域の特定とM&Aターゲットの評価

▼ VC・PE投資家

EdTech・HRTech専門VC、PEファンド

ポートフォリオ構築のためのセグメント別成長性評価

▼ 産業・技術アナリスト

市場調査会社、コンサルティングファーム

10セグメント60テーマの網羅的ベンチマークデータの取得

▼ IT・DX推進部門

IT部門長、DX推進室、SIer

ノーコード/ローコード、AI統合LMS導入の技術要件把握

▼ 教育機関・政策立案者

大学、職業訓練機関、省庁

OPM戦略、AI学習政策、デジタルクレデンシャル制度設計

■ 本白書がもたらすゴール設定

▼ 市場全体像の定量把握:

10セグメント×60テーマの市場規模・CAGR・シナリオ分析により、2026-2030年のスキル経済の全体地図を獲得する

▼ 競争環境のベンチマーク:

各テーマ5社以上の主要プレイヤープロファイル（ファンディング、ARR、顧客数、技術優位性）を網羅し、競争ポジションを客観評価する

▼ 投資優先順位の明確化:

3シナリオ分析（楽観／標準／保守）により、不確実性を考慮した投資判断フレームワークを構築する

▼ 地域戦略の最適化:

日本・北米・欧州・中国-APACの4地域別分析により、グローバル展開戦略の地域別アクションプランを策定する

▼ 規制リスクの先行把握:

EU AI Act、GDPR、COPPA、日本版AI規制等のコンプライアンス要件を事前に把握し、プロダクト設計に反映する

■ 本白書の構成一覧（全60テーマ）

（カテゴリ／テーマ番号／主要テーマ例）

▼ A: 企業研修・リスキリング戦略

テーマ番号： 1-10

↓

企業研修DX、SaaS型リスキリング、成人教育、MOOC統合

▼ B: IT/AIスキル・ノーコード

テーマ番号： 11

↓

ローコード/ノーコード×AI、Citizen Development

▼ C: HR SaaS・AI採用・LMS/LXP

テーマ番号： 12-15

↓

HR SaaS OS、AI採用SaaS、LMS/LXP SaaS比較

▼ D: 労働市場インテリジェンス

テーマ番号： 16-22

↓

職業スキルAI、キャリアナビ、タレントマーケットプレイス

▼ E: AI学習・EdTech

テーマ番号： 23-29

↓

AIチューター、適応学習、Q&A AI、医療教育AI

▼ F: VR/AR/XR研修

テーマ番号： 30-38

↓

VR/AR研修OS、XR ROI、航空VR、製造業XR

▼ G: AI徒弟制度

テーマ番号： 39

↓

Registered Apprenticeship、Multiverse、AI OJT

▼ H: AIコンテンツ自動生成

テーマ番号： 40-44

↓

Synthesia、MagicSchool AI、AI試験監督

▼ I: オンライン学習・生涯学習

テーマ番号： 45-55

↓

AI家庭教師、音楽AI、創作AI学習、K-12 AI

▼ J: コーチング・EdTechインフラ

テーマ番号： 56-60

↓

BetterUp/CoachHub、デザインシステム、SIS/ERP

［以上］

