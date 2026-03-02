Recustomer、アジア市場での海外展開を本格化し、東南アジア唯一のShopify Platinum PartnerであるJumpstart社と戦略提携

Recustomer株式会社

Recustomer株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：柴田 康弘、辻野 翔大、以下：Recustomer）は、アジア市場での海外展開を本格化に向け、東南アジア唯一のShopify Platinum PartnerであるJumpstart Commerce（本社：シンガポール、CEO：Xavier Lee、以下：Jumpstart）との戦略提携を締結したことを発表いたします。

本提携により、Recustomerは東南アジア市場における高度なShopify実装・運用支援を行い、800サイト以上の構築実績を持つJumpstartと連携し、日本ブランドのアジア市場進出への支援や、海外ブランドへのRecustomer導入を推進してまいります。

■ 提携の背景

日本国内のEC市場は拡大を続けてきた一方で、人口動態の変化や消費行動の多様化を背景に、事業成長の前提条件そのものが変化しつつあります。越境ECや海外市場への展開は、一部企業の挑戦ではなく、多くの企業にとって戦略的な選択肢となっています。

特に東南アジア市場は、人口増加や中間層の拡大、デジタル接点の高度化を背景にEC市場が急成長しており、日本ブランドにとって大きな成長機会が広がっています。一方で、言語・商習慣・物流・返品対応など、日本国内とは異なる環境においては、国内の延長線上の設計では十分な競争力を発揮できないケースも増えています。

近年、越境ECにおける競争軸は「販売」から「顧客体験」へと移行しています。なかでも、返品・交換、配送、カスタマーサポートといった購入後体験の設計がブランド評価やリピートに直結する重要な要素として注目されています。

EC市場では、サイズ交換や返品対応が多く発生することから、購入後体験そのものがブランド価値を左右する場面が増えています。Recustomerはこれまで国内においてファッション領域を中心に購入後体験の最適化を支援してきました。すでにプロダクトの多言語対応も完了しており、海外展開においてはまず象徴的な成功事例を創出しながら、EC業界全体における購入後体験の高度化を推進してまいります。

■ 本提携の内容

本提携により、Recustomerは東南アジア市場における日本ブランドの越境EC支援や海外ブランドへの展開を強化します。Jumpstartが有する高度なShopifyの実装・運用支援力と、Recustomerの購入後体験プラットフォームを連携させることで、販売後までを一貫して設計する体制を構築します。

特に、返品・交換対応など購入後体験がブランド評価に直結するファッション・D2C領域を起点に、アジア市場における象徴的な成功モデルの創出を目指します。これにより、日本企業が現地市場の特性に適応しながら持続的に成長できる、実行力のあるアジア進出支援体制を確立してまいります。

■ 今後の展望

Recustomerは、ファッション・D2C領域を起点に東南アジア市場での象徴的な成功事例を創出し、日本ブランドのアジア市場進出への支援や、海外ブランドへのRecustomer導入を推進してまいります。将来的には、アジアにおける購入後体験のスタンダード確立を目指し、さらなる市場拡大を図ります。

Recustomer株式会社 代表取締役 柴田 康弘

越境ECは“売ること”がゴールではありません。ブランドがアジア市場で選ばれ続けるためには、購入後体験まで含めた設計が不可欠です。

国内発の購入後体験プラットフォームとしてアジア市場での展開を本格化し、現地におけるシェア拡大にも挑戦してまいります。本提携を通じて、日本ブランドや海外ブランドがアジアで持続的に成長できる支援体制を構築してまいります。

Jumpstart Commerce CEO Mr. Xavier Leeからのコメント

東南アジアは、日本のブランドにとって非常に大きな成長機会を秘めた市場です。一方で、長期的な成功を実現するためには、購入後体験のローカライズが不可欠です。

今回の提携は、まさにその点で非常にタイムリーかつ戦略的なものだと考えています。返品はもはやバックエンドの業務ではなく、顧客体験の中核を担う重要なプロセスとなっています。東南アジアのEC市場が成熟するにつれ、消費者が求める利便性、透明性、信頼性は急速に高まっています。テクノロジーを活用した体系的な返品プラットフォームは、かつて摩擦であった領域を、ロイヤルティ向上と長期的な価値創出の機会へと転換します。

また、先進的な返品インフラをこの地域に導入することで、日本と東南アジア間の越境ECを含むあらゆる取引において、事業者のオペレーション品質向上と消費者からの信頼醸成を同時に支援します。

私たちが目指しているのは、東南アジアのデジタル小売の基盤を強化し、市場に進出するブランドが持続的かつスケーラブルに成長できる環境をつくることです。

■購入後体験プラットフォーム「Recustomer」について

Recustomerは、購入後の体験向上・顧客接点創造を実現する購入体験プラットフォームです。具体的には、注文を追跡してお届け予定日を通知する「Recustomer 配送追跡」、返品・交換・注文キャンセル業務を自動化する「Recustomer 返品・交換」、「Recustomerキャンセル」、お試し購入を可能にする「Recustomerお試し購入」の4つサービスを提供しています。

特別な購入後体験を提供することで、ユーザーの体験向上を実現し、EC事業者の売り上げ向上を支援します。

サービスサイトURL：https://recustomer.me/

■Recustomer株式会社 概要

会社名：Recustomer株式会社

代表取締役：柴田 康弘、辻野翔大

事業内容：購入後体験プラットフォーム「Recustomer」開発・運営

設立：2017年3月

所在地：東京都中央区銀座５丁目１４－１ 銀座クイント 8F