好評につきアーカイブ映像公開！（視聴申込受付中／無料）2月10日開催 「フランス・スペイン図書館マンガ調査結果発表セミナー」実施報告

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、文化庁からの委託を受け、令和7年度文化庁「活字文化のグローバル展開推進事業」の一環として、フランス・スペインの図書館における日本マンガの所蔵状況等についてのセミナーを2月10日（火）に実施しました。

本セミナーでは、日本のマンガが広く親しまれているフランス・スペインの図書館における日本マンガの所蔵状況やイベント・ワークショップといった事例、司書による選書の視点などが紹介され、現地における日本マンガの受容について考察する充実の内容となりました。

セミナー参加には多くのご応募をいただき、開催後も大きな反響をいただきました。

このたび、アーカイブ映像の配信を行うにあたり視聴申込についてご案内します。

アーカイブ配信お申込はこちら（無料） :https://forms.gle/7s6GYiJy9LFGQiQ39

※お申し込み後、ご入力いただいたメールアドレス宛にアーカイブ配信リンクが届かない場合は、恐れ入りますが下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

＜フランス・スペイン図書館マンガ調査結果発表セミナー概要＞

パート１：フランスの公共図書館におけるマンガの状況

講師：マシュー・ピノン氏

・図書館におけるマンガの重要性：全蔵書の中でマンガが占める割合、どう認識されているか

・司書がどのようにマンガをアピールしているか：書架上での分類、イベント

・司書が直面している課題について



■講師プロフィール

マシュー・ピノン氏

ジャーナリスト、作家

25年もの間、日本のポップカルチャーについて執筆を続けるジャーナリストで、フランスにて発刊している雑誌 “OtakuManga” の編集長。熱心なポップカルチャーファンの読者だけでなく、これからポップカルチャーについて学ぼうとする初心者の読者層にも情報を発信している。書籍の執筆だけでなく、学校や図書館、博物館などでのカンファレンスの開催、テレビやラジオでの情報発信など幅広く活動している。

OtakuManga公式ページ：https://www.otaku-manga.fr/

パート２：スペインの公共図書館におけるマンガの状況

講師：マルク・ベルナベ氏、ベロ・カラフェル氏、オリオル・エストラーダ氏、フェラン・カノ氏

・過去25年間におけるスペインでのマンガ産業の定着

・公共図書館における利用者、リーチ（到達範囲）、運営の多様性

・スペインの図書館におけるマンガの成長に向けた課題

■講師プロフィール

マルク・ベルナベ氏

マンガ翻訳者・コンサルタント

マンガやアニメを専門とする日本語翻訳者・通訳者。

翻訳・通訳会社「Daruma Serveis Lingüistics, SL」の共同創設者で共同代表を務めるほか、スペイン語圏を対象とする日本語・日本文化の専門家としても知られる。2000年からマンガおよびアニメ作品の翻訳・映像翻訳を手がけており、単行本の数は数百冊にのぼる。主な著書・監修書に『Japon - Manga, traduccion y vivencias de un apasionado del pais del sol naciente（日本とマンガ、日本に情熱を捧げる翻訳者とその生活）』（Norma Editorial、2018年）など。

ベロ・カラフェル氏

マンガ翻訳者、コーディネーター

日本語翻訳・通訳者、コーディネーター、翻訳教育の講師。

マンガ・アニメ、映画、文化解説書の翻訳・ローカライズを専門としており、2004年に「Daruma Serveis Lingüistics, SL」を、2015年には日本語・日本文化教育機関「Espai Daruma」を設立。スペインおよび日本で開催される見本市や各種イベント、商談等で通訳を務めるほか、通訳チームの編成・統括も行う。著書に旅行ガイド『Rumbo a Japon（日本へ行こう）』（Laertes、2005年）。共著として、日本語学習書『Kanji en viñetas（マンガで学ぶ漢字）』（Norma、全3巻、2006-2009年）などを手掛けた。

オリオル・エストラーダ氏

日本文化・ポップカルチャーコンサルタント

イベリア半島最大の日本文化イベント「Manga Barcelona」のコンテンツアドバイザーで、日本語・日本文化教育機関「Espai Daruma」の共同創設者。ポッドキャスト番組「Puja al Puto Robot!」のパーソナリティとしても活動し、同番組は2024年にエンタメ部門でPremio Sonorを受賞した。著書に『501 mangas que leer en español（スペイン語で読みたいマンガ501選）』（Norma Editorial、2019年、Marc Bernabeとの共著）を手掛ける他、デジタルプラットフォーム「3Cat」やコンテンツ制作会社「Abacus Idea」向けドキュメンタリーシリーズ『Llum, foc, destruccio!』のディレクターを務め、各種メディアにも定期的に寄稿している。

フェラン・カノ氏

日本研究コーディネーター

専門は映画および映像文化。映画研究を軸に、日本の映像文化に強い関心を持つコミュニケーターで研究者。現在、日本語・日本文化教育機関「Espai Daruma」の学習プログラム全体のコーディネートや、関連イベントの運営を担当している。「Daruma Serveis Lingüistics, SL」および「Espai Daruma」の広報責任者として、SNS運営やコンテンツ制作も手がける。日本映画、マンガ・アニメに関する研究や執筆活動のほか、各種フェスティバルの取材を行い、音楽や映画系のデジタルメディアへの寄稿も行う。

【開催日】 2026年2月10日（火） 17:00～19:30

【プログラム】

17：00 ～ 17：50 パート１：フランスの公共図書館におけるマンガの状況

17：50 ～ 18：40 パート２：スペインの公共図書館におけるマンガの状況

18：40 ～ 18：50 質疑応答

18：50 ～ 19：30 名刺交換／交流会

【会 場】 日本出版クラブ 4F 会議室

【言 語】 日本語への逐次通訳あり

【来場者数】70名

【主 催】 文化庁

文化庁「活字文化のグローバル展開推進事業」

日本の多様で豊かな活字文化を海外へ発信・普及させるため、海外発信の基盤となる翻訳家の発掘・育成を行うとともに、出版社等による作品の海外展開を促進しています。また、世界の文学関係者、出版関係者等を対象に、日本の活字文化の理解をより深めるための活動を実施しています。

https://www.vipo.or.jp/project/jppp/

【お問い合わせ先】

令和7年度文化庁「活字文化のグローバル展開推進事業」事務局

E-mail: jppp_vipo@vipo.or.jp

※メールでお問い合わせの際は、件名に「問い合わせ：図書館のマンガ・セミナー」とご明記ください。