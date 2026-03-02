AliExpress（アリエクスプレス）が最先端テクノロジー製品の体験会「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催

ALIEXPRESS日本株式会社

グローバルECプラットフォームである「AliExpress（アリエクスプレス）」は、FourM

(フォーエム)と共同で、2026年２月26日（木）にFourM本社(東京・六本木ヒルズ森タワー)にて、デジタル・テクノロジー分野における最先端製品の体験会である「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催しました。また、３月１日（日）17:00からは「AliExpress Seasonal Sale」を開催し、テクノロジー製品とAliExpressならではの特典が融合した特別な購買体験を提供しています。

「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催

AliExpress Japanは、FourM と共同で、2026年２月26日（木）にFourM本社（東京・六本木ヒルズ森タワー）にて、「AliExpress Gadget Discovery 2026」を開催しました。

本イベントは、「最先端テクノロジー製品の体験」と「消費トレンドの洞察」をテーマに掲げて開催しました。およそ300点におよぶ最新デジタルガジェット製品を体験できる場として、デジタル・テクノロジー分野のメディア関係者、業界インフルエンサー、ブロガーなど約40名が参加しました。また、今後のデジタル・テクノロジー製品の消費トレンドが、「細分化された利用シーンへの対応」や「実体験価値」をより重要視する傾向にあることを示す場となりました。

- 高密度なテクノロジー体験を通して業界の新たなベンチマークを確立本体験会は、「多数のブランドを一度に体験できる場」として、ゲーム、オーディオ、スマートデバイス、テックトレンドの４つの分野を網羅的に体験できる機会を提供しました。参加者からは、「近年では稀な、多カテゴリー横断型の体験会であり、消費者が求める“専門性”と“体験価値”を的確に捉えている」との声が寄せられました。- ゲーム＆eスポーツ分野の幅広い展示高性能ハードウェアに焦点を当て、eスポーツの新たなエコシステムを提示しました。会場では、Anbernic、kinhanの次世代ポータブルゲーム機（4Kクラウドゲーム対応）、KEY TO COMBATの高リフレッシュレートゲーミングモニター（240Hz）、および divoom、haute42、8BitDo、Gamesir、EPOMAKER、AJAZZ、AULAなどのブランドのハイエンドゲーム周辺機器セットなど複数の革新的な製品を展示しました。さらに、 AMD、 JUHOR、Netac、Yeah Magic、JONSBO、Thermalright、MSIといったブランドの自作PC製品やNIPoGiのミニPCなども展示しました。- HIFIオーディオ製品の体験価値を訴求著名なオーディオブランドが集結し、没入型のリスニング体験を提供しました。HifimanのフラッグシップHIFIヘッドホンはAI自動適応型のノイズキャンセリング技術を搭載しており、iBasso、SHANLING、Oilsky、HiBy、Fosi Audioのプロ仕様DACアンププレーヤーは32bit／384kHzのロスレス音質に対応します。ほかにもYongse、Hisenior、EarAcoustic Audio、CVJ、CELEST、BQEYZ、DUNU、AFUL、Truthear、THIEAUDIO、Kiwi Ears、Ziigaat、TRN、NICEHCK、IOAUDIO、SLIIVOなど複数のブランドのイヤホンや、Baseusのワイヤレスイヤホンを展示し、リスニング体験を提供しました。- スマートフォン・タブレット＆ハイテク機器における高い関心OnePlus、XIAOMI、VIVO、Realme、Blackview、UlefoneなどのブランドのAIスマートフォンおよびRayneoのARスマートグラスを展示し、最先端テクノロジーによって現実と仮想の境界を押し広げる体験を提供し、多くの人の関心を集めました。そのほか、Lenovo、ALLDOCUBE、TeclastといったブランドのタブレットやBigmeの電子ブックリーダーも紹介されました。- ハイテク系トレンドトイ＆その他異業種イノベーションがトレンドを牽引。Ulanziの8K撮影対応のプロフェッショナル撮影機材や、感情認識が可能なインタラクションシステムを内蔵したuyaのAIコンパニオントイ、TALIX（DINGTALK）の AIボイスレコーダー、ThundeaL、byintek、formovieなどのブランドのプロジェクターを展示し、テクノロジーと消費者の生活を融合させた体験を提供しました。■体験を通して商品の多彩な魅力を発信

来場ゲストからの多様な声は、市場の深層トレンドを浮き彫りにしました。以下に一部紹介します。

「これまではオンラインレビューに依存していたが、一度に数十個の国際ブランドを体験でき、技術進化のスピードを直感的に実感できた。」 -テクノロジーメディア記者

「人間と交流が可能なAIコンパニオントイとのインタラクション体験が若年層の間で話題となり、テクノロジー製品の情緒的価値が新たな訴求点になっている。」 -ライフスタイル系ソーシャルメディアインフルエンサー

■「AliExpress Seasonal Sale」が本格始動、セールが消費意欲を喚起

開催期間：３月１日（日）17:00～３月８日（日）16:59

開催URL：https://s.click.aliexpress.com/e/_c3lCoUkb

体験会を通して明らかになった消費者ニーズに応えるため、「AliExpress Seasonal Sale」を開催しています。期間中は最大60％OFFの割引を実施し、ゲーム＆eスポーツ、HIFIオーディオ、スマートデバイスなどの人気カテゴリーを網羅的に展開しています。

「AliExpress Gadget Discovery 2026」で紹介された注目製品も同時販売し、Anbernic、kinhankのポータブルゲーム機やRayneoのARスマートグラスの期間限定割引など、春の買い替えや機器アップグレードの需要に応えます。また、デジタル・テクノロジー製品をより身近に楽しむ機会を提供しています。

以下に各カテゴリーの注目商品を紹介します。

- ゲーム＆eスポーツ関連高性能ポータブルゲーム機、高リフレッシュレートゲーミングモニター、ハイエンド周辺機器、PCパーツ、ミニPCなどを展開し、モバイルeスポーツの新しい基準を提示しています。本セールで注目のテクノロジーブランド：AMD、YEAH MAGIC、JONSBO、THERMALRIGHT、Haute42、ASROcK、JGINYUE、NIPoGi、JUHOR、Netac、Logitech、KEY TO COMBAT、EPOMAKER、AJAZZ、AULA、8BitDo、KinHank、GameSir- HIFI試聴HIFIヘッドホンからプロ仕様DACアンププレーヤーまで、没入型のリスニング体験を提供しています。本セールで注目のテクノロジーブランド：JUZEAR、AFUL、Binary、DUNU、RayNeo、Phenyx Pro、Oilsky、iBasso 、innioasis、HiBy、Fosi Audio、Famue、SLIIVO、Baseus、Sound Rhyme、KEFINE、Hisenior、EarAcoustic Audio、CVJ、CELEST、BQEY Yongse、Angelears、Picun、TRN、NICEHCK、Bigme、SOUNDPEATS、THIEAUDIO、Kiwi Ears、ZiiGaat、HIFIMAN、D&A、IOAUDIO、TRUTHEAR- スマートフォン・タブレット＆ハイテク最新のAIスマートフォン、スマートウェアラブル、ARスマートグラス、液晶タブレット、電子書籍リーダーなどを展開。本セールで注目のテクノロジーブランド：Alldocube、TECLAST、Honor、Lenovo、UleFone、Blackview、OnePlus、Vivo、Xiaomi、Realme、DOOGEE、XP-Pen、Black Shark、Zeblaze、SENBONO、TALIX（DingTalk）- トレンドトイ＆その他撮影機材、プロジェクター、トレンドトイ、AIコンパニオントイなどジャンルを超えたテックアイテムが、スマートな暮らしの新たなかたちを提案します。本セールで注目のテクノロジーブランド：Formovie、Fosi Audio、ThundeaL、Byintek、UGREEN、SVBONY、Fotopro、Ulanzi、Divoom、FIFINE、Tuya、Lemorele、Toocki、MOSHOU、JOYROOM、Essager、AUFU■公式SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/AliExpress_JP

Instagram：https://www.instagram.com/aliexpress_official_jp/

■AliExpress（アリエクスプレス）について

AliExpress（アリエクスプレス）は、2010年にアリババ・インターナショナル・デジタルコマースグループによって設立されたグローバルな小売ECプラットフォームです。消費者は、世界中のメーカーから直接商品を購入でき、競争力のある価格で豊富な商品を提供しています。また、16言語に対応しており、幅広い製品ラインナップと質の高いショッピング体験を世界中のユーザーに提供しています。

AliExpress（アリエクスプレス）オフィシャルサイト

https://ja.aliexpress.com/