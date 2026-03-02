ブリット賞７冠の歌姫RAYE（レイ）、来たるニューアルバムから新曲「Nightingale Lane.」を急遽リリース

The Orchard Japan

グラミー賞に４度ノミネートされ、ブリットアワードで７度受賞を果たし、昨年発表のシングル「WHERE IS MY HUSBAND!」で世界のチャートを席巻中のUK歌姫レイ（RAYE）が、ニューシングル「Nightingale Lane.」をリリース。高揚感溢れるエモーショナルなバラードが、３月27日にHuman Re Sourcesからリリース予定の待望の２枚目のアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』への期待を募らせる。

RAYE - Nightingale Lane. (Live at Abbey Road Studios)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9ZKywzRJa_Y ]

昨年９月に発表された前シングル「WHERE IS MY HUSBAND!」は、本国イギリスで１位に輝いたのみならず、アメリカのBillboard Hot 100で13位まで上昇し、Billboard Pop Airplay で２曲目のトップ10入りを果たし、全世界で８億回以上のストリーミングを記録。彼女が現代ポップ界で最も求められる声の持ち主の1人であることを、改めて証明した。

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rK5TyISxZ_M ]

現在レイは、2人の妹のABSOLUTELY（アブソルートリー）とAMMA（アンマ）のサポートを得て、『THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC』と題されたソールドアウトのツアーを開催中。イギリスとヨーロッパ各地のアリーナ会場を熱狂させている。このツアーは、ロンドンのO2アリーナでの完売６公演を終えると、さらに完売の北米へと向かい、ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホール（4/15 & 16）やロサンゼルスのグリーク・シアター（5/12 & 13）などで開催。夏にはブルーノ・マーズの最新ツアー『The Romantic Tour』にスペシャルゲストとして参加し、北米全27カ所のスタジアム公演も予定されている。

2014年のデビュー以来、サウスロンドン出身のレイは、UKシングルチャートのトップ40に20曲を送り込み、累計ストリーミング再生回数は100億回を突破。2024年のブリットアワードでは、全７部門にノミネートされ、年間での史上最多となる６冠を達成。主要部門のアルバム・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。

その他、アイヴァー・ノヴェロ賞の“年間最優秀ソングライター賞”（2024年）、MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード“最優秀UK & アイルランド・アーティスト賞”、アイヴァーズ・アカデミー栄誉賞“ソングライター・アドボケート賞”など、数々の賞を受賞。マーキュリー賞の最終候補、バラエティ誌の“トリプル・スレット賞”、BETアワードの“ベスト・インターナショナル・アクト賞”、MTV VMAの“ビデオ・フォー・グッド賞”にもノミネートされている。

また最近では、性的暴行による被害者の声を赤裸々に歌った楽曲「Ice Cream Man.」により、グラミー賞選考委員会から特別賞の“ハリー・ベラフォンテ社会変革最優秀楽曲賞”を受賞。50人編成のオーケストラとゴスペル合唱団を従えた一夜限りの公演（BBCとPBSで放送）を収録した『Live At The Royal Albert Hall』も、第68回グラミー賞の最優秀音楽映画賞にノミネートされている。2025年のグラミー賞でも最優秀新人賞、年間最優秀ソングライター賞（非クラシック部門）などにノミネート。これまでに４度ノミネートされている。

RAYE - Ice Cream Man.

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Ywunlu42_ho ]

RAYE - WHERE IS MY HUSBAND! / Nightingale Lane. (Live at the BRIT Awards 2026)

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=N6xC1H1VdFE ]

リリース情報

RAYE（レイ）

ニューシングル「Nightingale Lane.」配信中

配信リンク：https://raye.orcd.co/nightingalelane

レーベル：Human Re Sources

RAYE（レイ）

ニューアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』

2026年3月27日リリース

配信リンク：https://rayeofficial.com/thismusicmaycontainhope/

レーベル：Human Re Sources

