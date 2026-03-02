【暮らし応援】軽バンレンタル費用 価格見直しについて｜分社化3年目へ― インフレが続く今だからこそ、挑戦する個人事業主・ギグワーカーの皆様に還元したい。

テイトモビリティサービス株式会社

物価高騰が続く厳しい経済環境の中、分社化を経て当社は3年目を迎えることができました。

これもひとえに、日頃より支えてくださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

私たちは、インフレ時代に挑戦を続ける個人事業主やギグワーカーの皆さまのパートナーでありたいと考えています。

その思いを形にする取り組みの一つとして、このたび価格の見直し（値下げ）を実施いたしました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142265/table/5_1_f4cdb8d95a82af8c4cca998b6924c593.jpg?v=202603030151 ]

（従来のレンタル費用より5,500円値下げ）

また、これまで納車費用・回収費用・事務手数料（初回のみ）は一律5,500円としておりましたが、

2026年3月1日より、以下の通り価格を改定いたしました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142265/table/5_2_5df75ca1e62400d583d1a17f99c1aa82.jpg?v=202603030151 ]



日頃よりご愛顧を賜っておりますお客様各位には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

軽バンレンタルの費用の詳細については、以下URLをご参照くださいませ。

https://teito-ms.co.jp/rental-kvan/



【会社概要】

商号 ： テイトモビリティサービス株式会社

代表者 ： 代表取締役 老沼 映輔

所在地 ： 〒192-0352 東京都八王子市大塚499-1

設立 ： 2024年3月（1947年3月設立 帝都産業株式会社から分社化）

事業内容： デリバリーバイクのレンタル / 電動アシスト自転車のレンタル / 新車販売・修理 / 宅配受注・伝票発行システム「デリシャス」の開発・販売 / 宅配・デリバリー関連用品の開発・販売 / インターネット通販事業 / 軽バンのレンタル

資本金 ： 3,000万円

公式HP ： https://teito-ms.co.jp

公式SNS： X https://x.com/teitorental / Instagram https://www.instagram.com/teitorental/ / YouTube https://www.youtube.com/@teito_mobility_service / Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61573434440512