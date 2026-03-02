なぜ彼はヒットを連発できるのか？ 炎上を力に変え、結果を出し続けるヒカル流・逆転のビジネス論を令和の虎・林尚弘が完全図解！『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』3月2日発売！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はカリスマYouTuberヒカルの真髄に迫る『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』（著：林尚弘）を2026年3月2日（月）より発売いたします。

■ヒカルの“仕事力”と“人間力”を図解で紐解く

トップYouTuberであり、最強の経営者。ヒカルの凄さとは一体!?

トップYouTuberとしての活躍はもちろん、会社経営者としても絶大な影響力を持つヒカル氏。コラボ商品を劇的に大ヒットさせ、関わる企業を次々と成長させるその手腕は、もはやビジネス界でも一大現象となっています。

本書ではその躍進の裏側にある「凄さ」を、『令和の虎』二代目主宰であり武田塾の創業者でもある林尚弘氏が徹底解説。ヒカル氏が持つ独特のビジネスセンス、ファンを熱狂させるエンターテインメント哲学、そして窮地をチャンスに変える火消し術など、現代を生き抜くための成功のヒントを図解＆イラストで分かりやすく凝縮しました。

ファンを熱狂させる「共感」の作り方：

YouTubeは「視聴者とのキャッチボール」であるという真理。

圧倒的なビジネス選球眼：

案件を確実にヒットさせ、失敗を恐れずトライ＆エラーを繰り返す圧倒的な切り替え力。

唯一無二のセルフブランディング：

炎上を救う火消し術から、プロセスそのものをコンテンツ化する臨場感の出し方まで。

■ 本書の見どころ

【最強のビジネス論】

令和の虎・林尚弘氏が、経営者の視点からヒカル氏の「勝負強さ」を鋭く分析。

【成功のヒントが満載】

SNSで活躍したい方、ビジネスを加速させたい方にとって即戦力となる知識が満載。

【周囲から見た魅力】

共に切磋琢磨する仲間や周囲が語る、ヒカル氏の知られざる素顔と魅力に迫る。

■ 書籍概要

書名： 眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話

著者： 林 尚弘

発売日： 2026年3月2日

定価： 1,089円（税込）

判型・ページ数： A5判・128ページ

ISBN： 978-4-537-22299-9

商品URL：https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10155436.html

■ 著者：林 尚弘（はやし なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。大学1年で起業し武田塾を設立。「授業をしない」独自の方針で全国400校舎、年商130億円を超える企業へ成長させる。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。現在は株式会社FCチャンネルを設立し、事業拡大を目指す様々な企業を支援している。

日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：74名（2025年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp