LBMA Japan主催「位置情報ビジネス＆マーケティングカオスマップオンラインカンファレンス」にナビットが登壇いたします!

株式会社ナビット

株式会社ナビットは、2026年2月16日（月）～3月15日（日）に

LBMA Japan主催「位置情報ビジネス＆マーケティングカオスマップオンラインカンファレンス」に登壇いたします。



カンファレンス（セミナー）のお申し込みはこちら

位置情報ビジネス＆マーケティングカオスマップオンラインカンファレンスとは？2025年、位置情報産業は転換期を迎えました。

キャリア・アプリ・IoT機器にまたがるデータ連携、産官学の協創、3D可視化技術、プライバシー保護技術、そして高度化されたデータ分析フレームワーク--。

これらの要素が一体となり、「研究」から「社会実装」へと、ロケーションテックの活用領域はかつてないスピードで拡大しています。

本カンファレンスでは、LBMA Japan が公開した 「2025年版ロケーションテック産業カオスマップ」 を基盤に、以下の5つの主要トレンドを軸に業界の現在地と未来像を議論します。



1. 産官学連携の深化と社会実装の加速

大学・研究機関、行政、民間企業が一体となり、リアルな社会課題に取り組むプロジェクトが急増。防災、観光、都市計画をはじめ、アカデミア発スタートアップの台頭がイノベーションを牽引しています。

2. リアルタイム位置情報の統合と社会インフラ化

バラバラだった位置情報のソースが統合され、リアルタイムでの都市・交通・小売・防災の制御が可能に。もはや位置情報は広告用途にとどまらず、社会インフラとしての役割を確立しつつあります。

3. 三次元計測・可視化技術の実務レベルへの進化

屋外中心だった3D計測が屋内施設へと広がり、行政主導の3D都市モデルとも連携。没入感ある可視化とデジタルツインの普及により、スマートシティ、防災、働き方改革などでの実装が加速しています。

4. プライバシー強化技術（PETs）の本格普及

秘密計算、差分プライバシー、合成データ等の活用が拡大し、ユーザーが安心してデータを預けられる環境が整備されつつあります。LBMA Japan のガイドライン普及も、位置情報利活用の信頼基盤を強化しています。

5. データ分析の役割分担と専門領域の細分化

AIエンジニア、データサイエンティスト、シンクタンク、コンサルタント、GIS事業者などの役割が明確化し、研究 → 分析 → 可視化 → 社会実装 の一連のサイクルが高度に最適化されつつあります。



本カンファレンスでは、これらのトレンドが 今後のビジネス機会をどう変えるのか、そして 企業・自治体・研究機関がどのように共創していくべきか を、国内外の有識者とともに深掘りします。

【ご登壇企業】

株式会社サトー、株式会社エム・データ、日野コンピューターシステム株式会社、株式会社ビーキャップ、株式会社プライバシーテック、日本テレワーク協会、技研商事インターナショナル株式会社、ジオテクノロジーズ株式会社、国際航業株式会社、株式会社ナビタイムジャパン、LocationMind株式会社、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社データインサイト、マルティスープ株式会社、株式会社IoTBank、株式会社Geolocation Technology、シナラシステムズジャパン株式会社、株式会社ブログウォッチャー、ソフトバンク株式会社、合同会社InkField、Fire Cracker株式会社、ESRIジャパン株式会社、パーキングサイエンス株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社unerry



ナビット講師紹介＆カンファレンス（セミナー）概要



「実績が裏付けるPOIデータの信頼性 ～業界の基盤として、今も選ばれ続ける理由～」



株式会社ナビット

BS事業部

中嶋 雄吾



【カンファレンス（セミナー）概要】

株式会社ナビットは、全国63,400人の地域特派員による独自調査ネットワークを基盤に、圧倒的な精度を誇るPOIデータを提供しています。

25年以上の実績に裏打ちされたデータは、全国680万件の法人電話帳をはじめ、バスや飲食店、自治体、工場など85種類以上に及びます。

「人の目」で確認し、毎月更新される高鮮度な情報は、検索エンジンや地図、人流分析といった現代社会のインフラを支える基盤として採用され続けています。



【日 程】

・2月16日（月）～3月15日（日）

※期間中は、いつでもご視聴いただけます。



【参加費】

無料

【視聴方法】

下記よりお申込みください。

※登壇動画視聴する際は、外部（LBMA Japan）の会員登録が必要となります。

※会員登録し、カオスマップに掲載の企業をクリックすると、ご視聴いただけます。

