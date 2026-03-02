株式会社シェアダイン、スタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩、以下シェアダイン）は、コーラルキャピタル主催のスタートアップキャリアフェア「Startup Aquarium 2026」に採用募集中のスタートアップとして出展いたします。

本出展を通じて、飲食×テック領域で事業成長を加速させるための採用活動を強化し、現場社員や経営メンバーとの直接対話の機会を創出します。



▶︎Startup Aquarium 2026について：https://coralcap.co/event/startup-aquarium/

■3月14日（土）開催 「Startup Aquarium 2026」出展概要

メインステージでは、CTO 平塚 貴之によるピッチを予定しています（開始予定時刻 14:17）。

ブースでは、以下のコンテンツなどをご用意しています。

- 事業内容やプロジェクト紹介- 現場社員とのカジュアル面談- 経営メンバーとの1on1交流

＜開催概要＞

⚫︎日時: 2026年3月14日（土）11:50-18:40

⚫︎会場: 虎ノ門ヒルズフォーラム｜東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

⚫︎参加対象者: スタートアップのキャリアに興味がある方

（転職中の方も、中長期的なキャリアチェンジの可能性を模索したい方も大歓迎）

⚫︎来場登録はこちら：https://coralcap.co/event/startup-aquarium/

■出展の背景

当社は、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK」や家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」を展開し、登録シェフは4万人を超える規模へと成長しています。



さらなる事業拡大と社会的インパクトの創出を見据え、プロダクト開発、ビジネス、コーポレートなど複数ポジションで採用を強化しています。「Startup Aquarium」は、スタートアップでのキャリア形成に関心を持つ人材と直接出会える貴重な機会であり、当社のビジョンや現在の事業フェーズをリアルにお伝えする場として、本年も出展を決定しました。



当社は、食の多様性の受容、料理人の新たな働き方の創出、飲食ビジネスの持続可能な成長、料理人の海外進出支援など、食を取り巻くさまざまな社会課題に取り組んでいます。これらの課題解決に向け、ともに事業と組織を成長させる仲間を募集しています。

■募集ポジション- プロダクト：ソフトウェアエンジニア、PdM、UI/UXデザイナー- ビジネス：海外事業責任者候補、グローバルセールス、新規事業企画、パートナーセールス、エンタープライズセールス、フィールドセールス、キャリアコーディネーター（シェフサクセス）- コーポレート：コーポレートディベロップメント、人事マネージャー、法務マネージャー、情報システム担当者

＜詳しくはこちら＞

https://herp.careers/v1/sharedine(https://herp.careers/v1/sharedine?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)

https://recruit.sharedine.me/(https://recruit.sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)

■【3月27日（金）開催】採用イベントのお知らせ

私たちはいま、事業の拡大フェーズをともに駆け抜ける仲間を探しています。

変化を前向きに楽しみ、自ら問いを立て、手を動かしながら前に進める方。食産業という大きなテーマに本気で向き合いたい方。

そんな皆さまと率直に語り合える場として、3月27日に株式会社グラファーと共同で”STARTUP AQUARIUM2026 After Event”（採用イベント）を開催します。

本イベントは、「Startup Aquarium 2026」参加者および当社に関心をお持ちの方を対象に、食を楽しみながらキャリアについて気軽にお話しいただける機会です。シェアダインのビジョンや事業内容をより深く知っていただくとともに、社員との交流を通じて会社の雰囲気を体感いただけます。特別ケータリングをご用意し、皆さまのご参加をお待ちしております。

▼ STARTUP AQUARIUM2026 After Event

⚫︎主催：株式会社シェアダイン、株式会社グラファー

⚫︎日時：2026年3月27日（金）19:00～21:00（受付開始 18:45）

⚫︎参加費：無料

⚫︎会場：虎ノ門ヒルズ江戸見坂テラス12階

⚫︎お申し込み：以下のフォームにご記載ください。

URL：https://forms.gle/CVEoDzRGuRD9PMUD6(https://forms.gle/CVEoDzRGuRD9PMUD6?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、4万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260302_release)

