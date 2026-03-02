ヨツバ印刷の「法人向けオリジナル雑貨ケース」制作サービスを公開！1個からOK、用途で選べる豊富なラインナップ（2026/03/02）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、法人向けのオリジナルプリントサービスとして「オリジナル雑貨ケース」のBtoBコンテンツページを公開しました。

オリジナル雑貨ケースは、「使う場面が明確で、日常的に持ち歩かれる」実用品として、展示会・採用イベントのノベルティ、店舗・ECの物販、周年記念や卒業記念などの記念品で選ばれやすいアイテムです。ヨツバ印刷では、パスポートケース／メガネケース／チケットホルダー／レザーペンケース／レザーキーケース／スマートキーケースなど、用途に応じて選べるラインナップに、高精細なフルカラーのオリジナルプリントでデザインを反映します。

また、商品ごとに1個からの小ロット制作に対応しているため、まずはテスト導入→反応の良いデザインだけ増産、といった運用も可能です。100個以上の大口注文については、専用フォームからの相談で、用途・納期・複数拠点納品・会場直送など法人特有の条件に合わせて見積・進行を案内します。

さらに、発注前に押さえるべきポイント（最小ロット／印刷方法／納期／入稿データ／単価の決まり方）をQ&A形式で整理。依頼先の比較表や、法人向けの悩みへの解決策、活用事例、注文～納品までの流れも掲載しており、初めての法人発注でも判断しやすい情報をまとめています。

ノベルティでも物販でも「長く使われる実用品」を検討している企業・店舗・団体のご担当者様は、ぜひこの機会にご相談ください。

▽オリジナル雑貨ケースのオリジナルプリント｜法人ノベルティ・物販ならヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_zakkacase/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【サービスの特徴】

◆ 1個から制作OK！テスト導入～大口発注まで柔軟対応

商品ごとに1個から注文可能。少量で反応を確認し、売れ筋デザインだけ増産する運用にも最適です。100個以上の大口発注は専用フォームから条件に合わせて見積・進行を案内します。

◆ 用途で選べる豊富な雑貨ケースラインナップ

パスポートケース／メガネケース（PUレザーケース）／チケットホルダー／レザーペンケース（PUレザー）／レザーキーケース／スマートキーケースなど、目的と単価設計に合わせてアイテム選定が可能です。

◆ 高精細フルカラー印刷で“見栄え”を担保

ロゴのシャープさ、写真の再現、細かな文字まで表現しやすいフルカラーのUVインクジェット印刷を中心に対応。法人案件で重要な「安定した仕上がり」を目指した体制でサポートします。

◆ 法人向けの進行を想定した相談体制（分納・会場直送・複数デザイン）

複数拠点への分納、イベント会場への直送、店舗別のデザイン差し替え、複数アイテム同時進行など、BtoB運用に合わせた進行設計を相談できます。

◆ 入稿しやすいオンライン完結フロー（テンプレート／シミュレーター）

AI・PSD・PNG/JPGなどのデータに対応。テンプレート入稿や、ブラウザ上でレイアウト可能なデザインシミュレーター対応商品もあり、社内承認→入稿→制作を進めやすい仕組みを用意しています。

◆ 発注前のチェックがしやすい「Q&A形式の重要ポイント」掲載

最小ロット、印刷方法、納期、必要データ、単価の決まり方など、よくある疑問を整理。初めての担当者でも判断しやすい情報設計です。

この新サービスを利用して、ぜひ目的に合った“実用性の高い”オリジナル雑貨ケース制作をご検討ください！

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者：代表取締役社長 南條 康司

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225