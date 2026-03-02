【6か月もの 1.10％】本日3月2日より！好金利にこだわるSBJ銀行が「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」を実施！

株式会社SBJ銀行

株式会社SBJ銀行（本店:東京都港区、代表取締役社長:並木 稔「以下、当行」）は、2026年3月2日より、「新生活応援円定期預金キャンペーン2026」を実施いたします。この機会にぜひ、当行とのお取引をご検討ください。

当行は、これからも、さらなる金融商品やサービス拡充に努力し、真にお客さまのお役に立つ「愛される銀行」を目指してまいります。

1.キャンペーン期間

2026年3月2日（月）～募集総額500億円に達し次第受付終了

2.対象のお客さま

日本国内に居住の個人のお客さま

3.キャンペーン詳細

〇 SBJ銀行の円定期預金は、預金保険制度の対象です。当行にお持ちの円預金等の残高を合算した元本1,000万円までと、保険事故発生までの利息が保護されます。

※ 各商品の詳細は、SBJダイレクト（モバイルアプリ、PC）または店頭の商品概要説明書にてご確認ください。

商品概要説明書>> :https://www.sbjbank.co.jp/assets/pdf/service-grow/yen-deposit/yen-time-deposit/super-time-deposit-internet.pdf

※ ネットで口座開設は、当行とお取引のない、日本国内に居住の満18歳以上の個人の方が対象です。

※ ネットで口座開設につき、申込みから口座開設までに2～5営業日かかります。余裕を持ってお申込みください。

※ モバイルアプリ口座開設とWEB口座開設は同時にお申込みいただけません。両方にお申込みされた場合、お客さまの指定がない場合は、当行の判断にて、その一方をキャンセルさせていただきます。

※ 適用金利は、SBJダイレクトで対象定期預金作成時、金利照会ボタンにてご確認ください。なお、2013年1月1日～2037年12月31日までに受け取られる利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315%の税金がかかります。

※ 満期日には、元金及び利息をあらかじめご指定いただいた本人さま名義の円普通預金口座に入金し、以降の適用金利は、入金先口座の利率を適用します。また、原則として、定期預金の中途解約はいたしません。やむをえず中途解約する場合は、預入日から期日前解約日までの利息は、当行所定の期日前解約利率により利息計算を行います。

※ 定期積金の満期時に「定期預金振替」にて自動振替された定期預金は、本キャンペーンの対象外となります。

※ 名義貸しや名義借りが判明した場合は、本キャンペーンの対象外となります。

※期間内であっても、予告なく終了または内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。

◆本件についてのお問い合わせ先◆

SBJ銀行コールセンター 0120-015-017〔通話料無料〕

《受付時間》 平日9：00～17：30（土日・祝日・年末年始を除く）

株式会社SBJ銀行

SBJ銀行は、韓国の大手金融グループである「新韓金融グループ」の中核を成す新韓銀行の日本現地法人です。新韓銀行の海外拠点として1986年に日本進出後、外資系銀行では2番目に金融庁の許可を受けました。2009年の開業以来全国展開し、預金・貸出等の金融商品・サービスを提供しています。