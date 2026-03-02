Illumio Platform、ハイブリッド環境の可視化と侵害封じ込めをエージェントレスで実現

Illumio, Inc.

セキュリティ侵害の封じ込めにおいて業界をリードするIllumio(https://www.illumio.com/ja/)（本社：米国カリフォルニア州、読み方：イルミオ）は、データセンターとクラウドの両環境の可視化と侵害封じ込めを、エージェントレスで実現する新機能を発表しました。この新機能は、AI駆動型クラウド検知・対応ソリューション「Illumio Insights(https://www.illumio.com/ja/illumio-insights)」が、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズおよびフォーティネットのファイアウォールからテレメトリとポリシーデータを収集して、既存のファイアウォール情報をリアルタイムでトラフィックマップに変換し、エージェントレスでハイブリッド環境全体の可視性を高めるものです。

これによりIllumio Insightsの対象領域がデータセンターからエンドポイントまで拡張され、ネットワーク・ポスチャのエンドツーエンドな可視化と分析が初めて実現します。Illumio Insightsがネイティブファイアウォールテレメトリを取り込むことにより、データセンター内のアプリケーショントラフィックをマッピングして、高リスクな経路やポリシーの欠落を特定し、ラテラルムーブメントを検知して封じ込めます。これらすべては、ソフトウェアやエージェントを一切インストールすることなく対応できます。

このエージェントレスのアプローチの採用により、企業は既存のファイアウォールのインフラストラクチャを活用しながら可視性を高めることが可能になり、追加投資の削減と導入効果を早期に実現できます。また、あらゆる場所へエージェントを展開する必要性が減り、ハイブリッドのトラフィックパターンをより迅速かつ柔軟に把握できるようになります。その結果、企業のセキュリティチームは主に次のメリットを得ることができます。

- クラウド環境とオンプレミス環境にまたがった統一的な可視性の向上- 業務を中断せずにゼロトラストの導入およびセキュリティ侵害の封じ込めを加速- 既存のインフラストラクチャを活用して、エージェントの使用とエージェントレスのどちらかを柔軟に選択して可視性を高めることができ、追加投資の削減と導入効果を早期に実現

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズでクラウドセキュリティ担当VPを務めるポール・バルボーザ（Paul Barbosa）氏は次のように述べています。「現代のハイブリッド環境では、予防に重点を置いたオープンな統合型セキュリティ制御が求められます。エージェントレスで可視性を備えたIllumio Insightsが、チェック・ポイントのファイアウォールテレメトリを活用することで死角が減り、クラウド環境とオンプレミス環境の全体で迅速に対応できるようになります。」

フォーティネットでバイスプレジデント兼グローバル技術提携責任者を務めるニール・プラサド（Neil Prasad）氏は次のように述べています。「フォーティネットのファイアウォールとFortiSASEは豊富なテレメトリを提供し、既存のセキュリティ環境からより高い価値を引き出すことをサポートします。今回の連携で、データがオンプレミスとクラウドを横断したアプリケーション動作に関する明確な洞察へ変換されることにより、リスクの特定がさらに速くなり、ハイブリッド環境全体でのゼロトラスト推進を可能にします。」

Illumioで最高製品責任者を務めるマリオ・エスピノザ（Mario Expinoza）は次のように述べています。「ハイブリッド環境が複雑な状態にあるのは一過性のトレンドではなく、現実です。何十年もの間、データセンターは死角であり、エージェントの配置数を増やすことがデフォルトの対応でした。セグメンテーションとポリシー適用の基盤は依然としてエージェントですが、可視性の確保を二の次にする必要はありません。私たちはチェック・ポイントおよびフォーティネットと協力して、ルールを書き換えています。あらゆる環境において最も重要な場所での可視化と封じ込めを、長年私たちを妨げていた摩擦なしに実現しています。」

Illumio Insightsは、ゼロトラストを実現する侵害封じ込めソリューション「Illumio Segmentation」と連携し、ランサムウェアやセキュリティ侵害の拡散を阻止するための封じ込めポリシーを適用します。Illumio InsightsとIllumio Segmentationはどちらも、Illumio Platform(https://www.illumio.com/ja/illumio-platform)の構成要素です。Illumio Platformは、ハイブリッド環境全体でのセキュリティ侵害封じ込めを目的とした業界初のサイバーセキュリティプラットフォームです。

Illumioのエージェントレスの可視化とセキュリティ侵害封じ込め機能の詳細については、こちら(https://www.illumio.com/ja/solutions)より確認できます。

Illumioについて

Illumioは、ランサムウェアや侵害の封じ込めにおける先駆者として、企業や組織のサイバー攻撃の封じ込めやオペレーショナルレジリエンスを向上させるアプローチを再定義しています。Illumio Platformは、AIセキュリティグラフ（AI駆動のセキュリティグラフ）を搭載し、ハイブリッド環境およびマルチクラウド環境全体で脅威を特定して封じ込めを行い、甚大な被害に発展する前に攻撃の拡大を阻止します。Illumioは、Forrester Wave(TM)のマイクロセグメンテーション部門でリーダーとして認定されており、ゼロトラスト、インフラストラクチャやシステムにおけるサイバーレジリエンスの強化を通じて企業や組織を支えています。