アジアにおけるフランチャイズ展開サポートを手掛けるH&G(THAILAND)CO.,LTD.が「ナポリの窯」のタイにおけるフランチャイズ展開をサポート

株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン

株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン (代表取締役会長：有本 均 本社所在地：東京都新宿区)のグループ会社であるH&G(THAILAND)CO.,LTD.（以下H&G TH）は、ナポリの窯のタイにおけるフランチャイズ契約締結のサポートをいたしましたのでお知らせします。

ナポリの窯は、日本で長年にわたり親しまれてきた宅配・テイクアウト専門のピザブランドで、本格的なナポリスタイルのピザを石窯で焼き上げることを特徴としています。日本国内で多数の店舗展開実績を持ち、品質と再現性の高いオペレーションを強みとしています。このたび、タイ・バンコクにおいて新たにナポリの窯 トンロー店がオープンいたしました。本店舗は、H&G THが紹介・コーディネートしたフランチャイズ加盟店による出店となり、昨年より準備を進めてきたプロジェクトです。

ナポリの窯は現在、タイ国内で5店舗目の展開となり、さらに新規店舗のオープンも予定されており、着実に店舗網を拡大しています。今後もナポリの窯のタイでの展開をサポートしてまいります。

ナポリの窯 トンロー店

ナポリの窯タイ本部（IPI Thailand） 天野氏

このたび、ナポリの窯 トンロー店のオープンを迎えることができ、大変嬉しく思っております。ナポリの窯はこれまでにタイ国内で4店舗を展開しており、日本の味を守りながら、現地のお客様の嗜好やオペレーションに合わせたローカライズも着実に進めてまいりました。本店舗は、そうしたタイでの運営実績を踏まえ、H&G TH様よりご紹介いただいたフランチャイズ加盟店による初の出店案件となります。加盟店の選定から契約に至るまで一貫したご支援をいただき、安心してプロジェクトを進めることができました。

今後は、これまで培ってきたタイでのノウハウを活かしながら、さらなる店舗展開とブランド価値の向上を目指してまいります。

H&G THについて

H&G THは「日本のサービス業の海外事業部」をコンセプトに、日本の飲食・サービスブランドのアジア展開を、フランチャイズを中心にトータルで支援しています。

加盟条件設計、パートナー探索、契約交渉、現地サプライヤー開拓、出店後の運営支援まで一貫して対応しています。2026年2月時点で、8ブランド・19店舗の海外加盟・出店支援実績を有しており、今後も日本の魅力あるブランドと、アジア市場をつなぐ架け橋として活動を続けてまいります。

（写真左から）

・H&G(Thailand) General Manager 上村一夫

・IPI(THAILAND) Co., Ltd. Managing Director 天野 智仁

■ 会社概要

会社名 ： H&G (Thailand) Co., Ltd.

所在地 ： 87/106 Modern Town Building, 12th Floor, Soi Sukhumvit63,Sukhumvit Road, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110

資本金 ：10,000,000バーツ

代表者 ：齊藤 哲

事業内容 ：

１．サービス業に特化した階層別研修（タイ人スタッフ向け）

２．サービスマニュアル、セールスマニュアル等各種SOPの作成

３．オンラインHRプラットフォーム「H&G Learning」の提供

４．店舗覆面調査サービス

５．日本企業のタイ進出サポート

６．フランチャイズ加盟開発代行、運営サポート

７．タイ企業の日本進出サポート

８. タイインフルエンサー日本ツアーの企画

９．その他、タイ国内におけるサービス業向けソリューションの代理店事業



URL: https://g-aca-th.com/hg-thailand-jp



■本件に関するお問い合わせ

H&G(THAILAND)CO.,LTD （日本語可）

TEL：+66-2-381-5138

mail：eigyo.hgth@bc-hd.com