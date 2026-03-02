株式会社イグアス

株式会社イグアス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：矢花達也、以下「イグアス」）は、日本アイ・ビー・エム株式会社提供のAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーである「IBM Bob」の活用を支援する「イグアスAI駆動型開発サービス -IBM Bobシリーズ- 」の提供を、2026年3月24日より開始します。

URL：https://www.i-guazu.co.jp/lp/solution/ibm_bob/

本サービスは、IBM Bob を活用したアプリケーションの受託開発から、お客様ご自身によるAI駆動型開発の実現に向けたコーチングまでを包括的に提供するサービスです。

これにより、お客様は IBM Bob を活用した高効率なアプリケーション開発および運用を実現するとともに、AI駆動型開発の内製化も推進することが可能となります。

なお、本サービスにおけるソフトウェア開発および導入支援は、イグアスグループでソフトウェア開発・保守を専門とする株式会社アルファー・コミュニケーションズが担当し、販売については、イグアスまたはアルファー・コミュニケーションズを通じて提供します。

参考情報： 2026年1月27日 日本アイ・ビー・エム株式会社と共同リリース

「IBM Bob」を活用したアプリケーション開発や保守支援サービス提供の検討を開始

https://www.i-guazu.co.jp/news/2026/01/p202601271.html

「 イグアスAI駆動型開発サービス -IBM Bobシリーズ- 」について



● サービスの概要

本サービスは、 IBM Bob を活用したAI駆動型開発を支援するサービスです。

受託開発、コーチング、IBM Bob 対応の専用ツールである i-Cross API for AIエージェントおよびPVS One for AIエージェントの設定まで、お客様の開発ニーズに合わせたサービスを各種提供します。



1．IBM Bob アプリケーション開発サービス

専門スキルを有する技術者が IBM Bob を活用し、お客様の要件に応じたアプリケーション開発をAI駆動型で実施することにより、従来の開発手法と比較してサービスインまでの期間を短縮し、高効率な受託開発を実現します。

- 対象：エンジニア不足でお困りの企業、早期に新規アプリケーション導入を行いたい企業。- サービス内容：（１）モダナイゼーション既存システムのソースコードを最新アーキテクチャへ再構築し、「現状ソース変換・開発」に対応対象例：・UIモダナイズ（既存のグリーンスクリーン（COBOL等）向け画面をブラウザUI向けの構造へ作り替え）・レガシーRPG※１（旧記法）からFree-Form RPG（新記法）への書き換え（２）マイグレーション既存システムを新たな技術基盤へ移行対象例：・COBOLで構築された既存システムをJavaへコンバージョン・RPG ※1で構築された既存システムをSQLへ変換（３）新規開発 新規の各種アプリケーション開発- 対象言語：SQL、Python、Java、JavaScript、Free-Form RPG※1「RPG」：IBM i 専用開発言語

2．IBM Bob アプリケーション保守サービス

お客様および当社のIBM Bob アプリケーション開発サービスにて開発したアプリケーションに対し、AI駆動型開発のスキルを持つエンジニアが IBM Bob を活用して継続的な保守・運用サービスを提供します。

- 対象：障害対応に多くの工数を割いている企業、保守担当者不足・属人化に課題を抱える企業- サービス内容：・アプリケーション障害が発生した際の問題判別および修正対応・アプリケーションの追加開発

3．IBM Bob 開発コーチング

お客様が自社内で IBM Bob を効果的に活用し、開発プロセスへ定着させるために、

導入初期の設定・利用方法の理解から、開発における活用方法まで、専門コーチが支援します。

- 対象： IBM Bob を活用したAI駆動型開発を自社で行いたい企業- サービス内容：・開発アドバイス 仕様書をAIに読み込ませて開発を進める「仕様駆動開発（SDD：Spec Driven Development）」の考え方をベースに、 IBM Bob へ最適な指示方法やプロンプト設計手法について専門技術者がコーチングを実施。・各種質問対応 AIツールの利用方法から開発プロセス上の疑問点まで様々な質問に対応。- 対象言語：RPG 順次、対象言語を拡大予定

4．i-Cross API for AIエージェント※2 活用支援サービス

IBM Bob による開発を支援するサポートツール i-Cross API for AIエージェント を効率的

に活用するための各種サービスを提供します。

- 対象： IBM Bob および i-Cross API for AIエージェント を活用したAI駆動型開発を行う企業- サービス内容：（１） i-Cross API for AIエージェント 構築サービス（２） i-Cross API for AIエージェント 操作トレーニング

5．PVS One for AIエージェント ※3 活用支援サービス

IBM Bobを活用した検証・開発に対応するクラウド環境を提供する PVS One for AI

エージェント を効果的に活用するための各種サービスを提供します。

- 対象：IBM Bob および PVS One for AIエージェント を活用したAI駆動型開発を行う企業- サービス内容（１） PVS One for AIエージェント 環境設定サービス（２） PVS One for AIエージェント 操作トレーニング

※2、※3 本リリースに記載の i-Cross API for AIエージェント および PVS One for AIエージェント は、株式会社MONO-Xが開発・提供する製品です。

● 料金形態

お客様の要件に応じて個別お見積り

● 提供方法

イグアスまたはイグアスパートナー企業および、アルファー・コミュニケーションズよりご提供します。

● 今後の展望

イグアスグループは、IBM Bob を活用したサービスの提供を通じて、お客様のソフトウェア開発の高度化と効率化を支援し、AIを前提とした次世代の開発スタイルの実現に貢献してまいります。

今後も、日本アイ・ビー・エム株式会社およびビジネスパートナー様との共創を通じて、イグアスグループの知見と技術力を活かし、IBM Bob を軸とした新たなアプリケーション開発モデルの確立と、その実践を支えるサービスの拡充を推進してまいります。

IBM、ibm.comは、 米国やその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、ibm.com/trademarkをご覧ください。

【本サービスについてのお問い合わせ】

株式会社イグアス クラウド＆AI営業開発部

e-mail：igcall@i-guazu.co.jp