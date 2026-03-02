株式会社日本ビジネスプレス

株式会社日本ビジネスプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：菅原 聡）は、2026年3月2日（月）付けにて、企業変革の専門メディア「Japan Innovation Review」の媒体名を「JBpress Innovation Review」に変更いたしましたのでお知らせいたします。



■媒体名変更について

「Japan Innovation Review」は、JBpress内で運営する企業変革の専門メディアとして、経営層・ビジネスリーダーの皆さまに向けた情報発信に努めてまいりました。

このたびの媒体名変更は、JBpressファミリーとしての一体感をより明確にし、読者・広告主・パートナーの皆さまに対してJBpressブランドが提供する体験価値・事業価値をこれまで以上に創出していくことを目的としております。

媒体名の変更に伴い、URL（https://jbpress.ismedia.jp/list/jir）やコンテンツの内容・品質に変更はなく、引き続き企業変革の専門メディアとして、これまで以上に充実したコンテンツをお届けできるよう取り組んでまいります。



＜変更概要＞

変更前： Japan Innovation Review

変更後： JBpress Innovation Review

変更日： 2026年3月2日（月）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本ビジネスプレス メディアソリューション本部

〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留6階

E-mail：jir@jbpress.co.jp

URL：https://www15.webcas.net/form/pub/jbpress/jbpress-inquiry