【リテールテックJAPAN 2026】出展ソリューション第9弾！ID-POS×位置情報で「狙って・測れる」次世代WEB広告サービスを提供

小売業界に特化した商品・顧客分析ソリューションを始めとする、パッケージシステムを開発・提供しているデータコム株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：小野寺修一、以下「データコム」）は、2026年3月3日（火）から東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。本展示における注力テーマ第9弾として、不確実な販促から脱却し、データ活用によって来店や売上リフトを最大化する「WEB広告で実現する“成果”に繋がる販促戦略」について発表いたします。

コーポレートサイト：https://www.datacom.jp/

■出展の背景：施策と売上の相関が見えない投資の断絶と成果測定の難しさ

現在の小売業界では、新聞発行部数の減少や動画配信サービスの普及により、従来の紙チラシやTVCMといった広告が顧客に届きにくくなっています。また、公式SNSやアプリ、デジタルチラシなど販促チャネルが多様化したことで、「誰にどれだけ効果があったのか」を正確に把握することが難しく、マーケティング施策の投資先が分断され、販促の費用対効果がブラックボックス化しているのが実情です。当社は、ID-POSデータを基盤とした「狙って・測れる」次世代のWEB広告を提供し、経験や勘による不確実な販促から、購買意欲を的確に捉えるデータドリブンな販促戦略への転換を支援するソリューションを提案します。

■展示ソリューション詳細

テーマ：WEB広告で実現する“成果”に繋がる販促戦略

～確かなデータ活用により、施策の精度と投資対効果（ROI）を高める販促へ～

本展示では、30年以上にわたる小売特化の知見と分析基盤を活かし、ターゲット設定から広告配信、来店・購買行動の効果検証までを一気通貫でサポートする「WEB広告サービス」をご紹介します。

○ ID-POSデータと商圏データに基づく精緻な「ターゲティング」

自店のID-POSデータや位置情報（GPS）、商圏データを掛け合わせることで、「過去1ヶ月に競合店を利用したユーザー」や「30代の子育て世代」など、情報を届けたいターゲットを的確に絞り込み、ピンポイントで広告を配信します。

○ 広告接触者の「来店・購買行動」の可視化

一般的な表示回数やクリック数のレポートに留まらず、広告接触者が実際に「来店したか」「どの商品を購入したか（売上リフト）」までを検証します。来店単価（CPA）を可視化し、施策がもたらした売上貢献度を明確にします。

○ 年間を通じた計画的な「販促カレンダー」の設計

場当たり的な販促ではなく、データに基づいて季節や顧客心理を捉えた毎月の販促テーマ（イベントや需要想定）を設計します。年間を通じた計画的かつ効果的な顧客アプローチにより、売上の最大化を実現します。

■本ソリューションの導入効果

・競合店からの顧客奪取とシェア拡大

位置情報データ等を用いて、近隣の競合店を訪問しているが、自店には来店していないユーザーを特定。当店限定の特売情報や優位性を訴求する広告を配信することで、競合店からの顧客流入と自店シェアの向上を図ります。

・休眠顧客の効果的な呼び覚まし

一定期間来店のない離反会員をID-POSデータから抽出し、ターゲットを絞ってアプローチすることで、無駄な広告費を抑えながら休眠顧客の再来店を効果的に促進します。

・顧客フェーズに合わせた最適なアプローチ

来店していない層にはWEB広告で認知を広げ、既存のアプリ会員には購買履歴に基づいた1to1のコミュニケーションを行うなど、顧客の育成フェーズに合わせた最適な販促チャネルを選択し、投資対効果（ROI）を最大化します。

・次回施策への客観的な改善サイクルの構築

広告配信の結果を来店・購買データと突合することで、「どのターゲットにどの訴求が刺さったのか」を客観的に検証。経験や勘に頼らず、データに基づく継続的な販促改善のサイクルを構築します。

■イベント概要

名称：第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」

公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

主催：日本経済新聞社

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

出展ゾーン：トータル情報流通システム

小間位置：RT5205

■ご来場方法

事前登録制となります。下記URLよりお申し込みください。

https://messe.nikkei.co.jp/rt/

○既存ユーザー様へ

既に当社システムをご利用いただいている企業様におかれましては、お申し込み後に担当営業までご一報いただけますと幸いです。当日、スムーズにご案内させていただきます。

■リテールテックJAPANとは

「リテールテックJAPAN 2026」は、課題解決のためのソリューションを提供する代表的な流通DXサプライヤーが一堂に集結する、流通・小売業界における日本最大規模のイベントです。

データコム株式会社は、30年以上にわたり多店舗展開企業のパートナーとしてビジネスの現場を支えてきました。1994年の創業時から、蓄積されたデータを「確かな判断」へと変え、組織の成長を支えることを信念としています。小売業の最前線で培った知見を活かし、現在は実務に即した多角的なソリューションを展開。データの力で組織をより豊かにすることを目指し、私たちはこれからも真摯にビジネスの現場を支え、未来への変革に挑戦し続けます。





名称：データコム株式会社

代表：代表取締役 小野寺修一

所在地

本社：宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 仙台松村ビル 6F

東京支社：東京都中央区日本橋富沢町7-16 THE GATE 日本橋人形町 5F

設立：1994年4月8日

HPURL： https://www.datacom.jp/

商品分析システム（d3）：https://www.datacom.jp/d3/

公式Twitter：https://twitter.com/Datacom_jp

公式note：https://note.com/datacom