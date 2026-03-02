Nolook商事株式会社とのネイビーパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、Nolook商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 平海 諒平、以下：Nolook）とネイビーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

浦安D-Rocks とNolookは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26シーズンを一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、Nolookのプロモーションも積極的に行ってまいります。

会社概要

【社名】Nolook商事株式会社

【代表者】代表取締役 CEO 平海 諒平

【本社所在地】東京都港区芝浦4丁目9-25 芝浦スクエアビル18階

【URL】https://nolook.co.jp/