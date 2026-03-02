17LIVEの次代を担うプロライバーが誕生！新たに4名のイチナナライバーとプロライバー契約を締結

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、アプリ内外問わず活躍を続けており、当社の厳正なる審査を通過した4名のイチナナライバーと2026年3月1日付でプロライバー契約を締結しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設しました。“プロライバー”は、「17LIVE」における配信実績が一定の基準を満たし、当社による厳正な審査を通過した方と年間で契約するシステムとなっております。

このたび、2025年に1年間にわたって開催していた「ライブ配信グランプリ 2025」の結果およびその後の審査を経て、「くつこ Marimba」「.mike.」「星野アリス」の3名に“プロライバー”として活動いただくことが決定しました。さらに、2025年5月より創設した「アンバサダーライバー」としてさまざまなイベントや企画において活動していただいた「大坪俊樹」も一定の基準を超え審査を通過したため、1名を追加した計4名のイチナナライバーとプロライバー契約を締結することが決定しました。

今回契約を締結した4名には、今後“プロライバー”として公式配信や特別番組に出演いただくほか、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担っていただく予定です。

今後も「17LIVE」は、夢や目標を掲げて活動するイチナナライバーを後押しするための制度の拡充や、数多くのファンを魅了する個性豊かなライブコンテンツを作り出しているライバーを見出し、ユーザーやサービスとの新たな架け橋となる“プロライバー”を輩出してまいります。

“プロライバー”の今後の活動とともに、これから「17LIVE」が拡充していく新たな制度にもぜひご注目ください。

2026年3月に契約締結の新たなプロライバー（順不同）

■くつこ Marimba （https://17.live/ja/profile/r/7288666）

＜プロフィール＞

2020年3月～コロナ禍がきっかけで17LIVE配信を始める。普段はプロのマリンバ奏者、オオサカ・シオン・ウインドオーケストラ打楽器奏者として、演奏現場で毎日活動中。

ライブ配信を通して本物のプロの演奏を届け、音楽と笑いに溢れる配信を提供。

直近の17LIVEイベントでは「戦国時代2025 in 名古屋」総合1位、「Christmas Party 2025」総合1位を獲得。

プロライバー就任の2026年は、プロとしての演奏活動とライブ配信を結び付けていくことを目標にしている。

■.mike. （https://17.live/ja/profile/r/16121283）

＜プロフィール＞

2018年より、ライバーとして活動スタート

しらスタさんコラボMVやMay J.さん、松浦航大さんとのコラボステージ、THREE GONG2国歌独唱、THREE GONG4テーマソング歌唱抜擢、名古屋バンテリンドームにて歌唱等。

2026年、プロライバー就任

年齢に関係なく輝ける場所を頂けていることに感謝しながら、諦めないで進んでいく事に意味があると後世に伝えていけるライブ配信者でありたいと考えながら活動中。

■星野アリス （https://17.live/ja/profile/r/14496865）

＜プロフィール＞

ライバー歴 2年。2021年5月より17LIVEで配信を始める。

2022年7月から2024年11月までライブ配信活動を休止し宅地建物取引士の資格を取得。

2024年11月ライバーという職業を一生の仕事にしたいと思い復帰。

17LIVEの三大RealEvent2025年「シャイニングスターvol.8」にて1位獲得を機に活動範囲を広める。

美麗なルックスに加え、底抜けに明るい性格と表裏のない飾らないキャラクターである。

日本最大級のTGCへの出演やラウンドガール出演などライバーとしてメディア出演多数。

雑誌モデル実績も多数あり。活動はモデルのみでなく自身のオリジナル楽曲も所持しており趣味はボイトレ。アニメ好きであり声優も経験あり。今後はライバーが職業として認められる為にプロライバーとして活動する。

■大坪俊樹 （https://17.live/ja/profile/r/11897252）

＜プロフィール＞

日本最高峰の音楽教育機関である東京藝術大学の大学院を修了。プロサクソフォン奏者として全国的に活動中。日本で開催された国際音楽コンクール第１位。地上波メディアへの露出も多く著名人との共演多数。

5年前のコロナ禍をキッカケに17LIVEで配信を始め、17LIVE最大級のイベント『超ライブ配信祭 ’23』では部門1位に輝き、昨年開催された全LIVE配信プラットホームのトップを集めたJapan Liver Fes 2025では準優勝を授賞する。

