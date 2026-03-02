Hakuhodo DY ONE、「Spotify Advertising Agency Awards 2025」において博報堂とともに「Hitmaker」を受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、オーディオストリーミングサービスの Spotify AB（本社：ストックホルム スウェーデン、以下 Spotify）が主催する「Spotify Advertising Agency Awards 2025」において、株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下 博報堂）と共同で「Hitmaker」を受賞いたしました。




「Spotify Advertising Agency Awards 2025」は、Spotifyの広告ソリューションを最大限に活用し、クライアントの事業成長に貢献したパートナー企業を表彰するもので、今回がグローバルで初の開催となります。Hakuhodo DY ONEと博報堂は、Spotifyにおいて優れた広告展開により多くの「ヒット」を生み出し、継続的な成長を遂げた広告会社に贈られる賞「Hitmakers」を共同受賞しました。※1
両社は2025年における高水準の広告出稿実績に加え、以下の点が高く評価されました。



・Spotify広告の価値最大化の取り組み：独自のデータ分析手法を活用し、広告効果の可視化とその効果を最大限発揮するためのプランニングの知見を深めました。


・体験型広告の実践：Spotifyの多様な広告プロダクトと「リアルな音楽体験」を組み合わせることで、ブランドと生活者のエンゲージメントを進化させる新たな手法を確立しました。



　Hakuhodo DY ONEは、長年培ってきたデジタル広告の豊富な知識と経験をもとに、博報堂ＤＹグループ独自サービス「AaaS」※2と連携し、Spotify広告の価値を可視化する取り組みを推進してきました。また昨今の広告制作において重要となるスピードと質の向上を実現するため、制作プロセスに積極的に生成AIを導入しています。



Hakuhodo DY ONEは今後も、博報堂ＤＹグループならびにさまざまなパートナーとともに、Spotify広告の独自性を生かした発展に寄与するとともに、企業のマーケティング活動の支援に取り組んでまいります。




※1　https://spotifynewsroom.jp/2026-02-27/adagencyawards/


※2　広告業界で長らく続いてきた「広告枠の取引」によるビジネス（いわゆる「予約型」）から「広告効果の最大化」によるビジネス（いわゆる「運用型」）への転換を見据えた、博報堂が提唱する広告メディアビジネスのデジタルトランスフォーメーションを果たす次世代型モデル＜AaaS(R)は博報堂の登録商標です。>



＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE　https://www.hakuhodody-one.co.jp
Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー
代　表　者： 代表取締役会長 田中雄三　代表取締役社長 小坂洋人
株　　　主： 博報堂ＤＹグループ100％
社　員　数： 3,172名（2025年4月1日時点）
創　　　立： 2024年4月1日
事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

