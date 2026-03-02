一般社団法人 産後セラピー協会、法人名を「一般社団法人 日本産後育児推進協会」へ変更

一般社団法人 日本産後育児推進協会

一般社団法人 産後セラピー協会（所在地：神奈川県藤沢市、代表理事：小林千鶴子）は、事業内容および社会的役割の拡大に伴い、2026年3月1日付で法人名称を「一般社団法人 日本産後育児推進協会」へ変更したことをお知らせいたします。

当協会はこれまで、産後の母親の心身ケアを中心とした支援活動を行ってまいりました。近年では、産後期のみならず育児期全体を通じた切れ目のない支援の必要性が高まっており、支援対象も母親個人から、父親・家族・地域社会へと広がっています。こうした社会的要請を受け、より包括的な育児支援団体としての役割を明確にするため、今回の名称変更に至りました。

法人名称変更の背景

日本では、産後うつ、育児不安、孤立育児、女性の就労継続の課題など、出産後から育児期にかけて多くの社会課題が顕在化しています。当協会は設立以来、産後ケアの専門資格の育成、産後支援者の養成、母親への直接支援を通じて、母子の心身の健康を守る活動を続けてきました。

しかし、近年の活動を通して、支援の対象は「産後」だけでなく、「育児期全体」へと広げていく必要性を強く感じています。家庭・地域・企業・自治体と連携しながら、育児と仕事の両立支援、父親支援、家族支援、地域子育て支援など、多角的な取り組みを進めるため、協会名称を「日本産後育児推進協会」へと変更いたしました。

新名称には、当協会の理念である

- 「“ひとり”で子育てをしない社会へ」- 「育児と仕事を自分らしく選べる女性を支え、働きやすい環境を創る」- 「すべての子どもが健やかに育つ未来へ」

というビジョンを込めています。

今後の展望

今後は、産後ケア支援にとどまらず、育児期全体を見据えた包括的支援を展開し、自治体・医療機関・企業・教育機関との連携を強化してまいります。

すべての家庭が孤立することなく、安心して子育てができる社会の実現を目指し、活動を推進してまいります。

新法人概要

企業名：一般社団法人 日本産後育児推進協会

（旧法人名：一般社団法人 産後セラピー協会）

所在地：〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢520-6 カーニープレイス藤沢ビル5階D号室

代表者：代表理事 小林 千鶴子

変更日：2026年3月1日

※所在地・代表者・事業内容に変更はございません。

ホームページ

https://sangoikuji.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本産後育児推進協会

E-mail：info@sang-therapy.net

TEL：0466-86-7326

https://prtimes.jp/a/?f=d133214-1-e39199c2c75c709d67908ab0a48b7883.pdf