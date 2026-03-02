米ハーバード・ビジネス・パブリッシング社と共同で日本におけるリーダー育成のエコシステム構築へ

グローバルアストロラインズ株式会社

組織開発・人材育成ソリューションの提供を行うグローバルアストロラインズ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：児玉教仁）は、世界最高峰のマネジメント誌『ハーバード・ビジネス・レビュー』および「ハーバード・ビジネス・インパクト（HBI）」を展開するハーバード・ビジネス・パブリッシング（以下、HBP社）と業務提携し、日本におけるリーダー育成のエコシステム構築を目指すことを2026年3月2日に発表しました。

当社は、日本企業に対して人材育成およびリーダーシップ開発ソリューションを提供するHBIエンタープライズの「戦略的ビジネスアドバイザー兼日本リエゾン」として、日本展開を支援します。日本市場の開拓から顧客との関係構築、ソリューション提供に至るまで、HBIの日本展開の拡大を目指し、日本における窓口としてHBP社と顧客との緊密な連携を担ってまいります。

HBP社は株式会社ダイヤモンド社との提携関係にあり、50年以上にわたり日本展開を進めてきました。毎月刊行されている世界最高峰のビジネス誌『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』もその一つです。当社との今回の提携はこれを補完する位置付けであり、HBP社とダイヤモンド社との長年にわたる友好関係に変わりはありません。

■ハーバード・ビジネス・インパクト（HBI）エンタープライズの日本展開について

HBIエンタープライズは日本企業に対して、リーダー人材育成と組織ケイパビリティ強化のための包括的なソリューションを提供します。これには、研究に基づくエビデンスベースのリーダーシップ開発プログラム、厳選されたケーススタディ教材および動画や音声などの多様なデジタル学習教材が含まれます。さらに、企業の変革ニーズや次世代リーダー層の拡充のために個別化プログラムも提供します。具体的には、オンデマンドのデジタル学習コースや、ライブセッションを組み合わせたブレンディッド・ラーニング・ジャーニーと呼ばれるものです。

HBIエンタープライズ執行副社長（EVP）のVinay Hebbarは次のように述べています。

「ハーバード・ビジネス・インパクトは、組織の持続的なパフォーマンス向上をもたらし、変革を可能とするリーダー人材の育成ならびに組織ケイパビリティの強化に向け、世界中の組織と協力しています。日本は我々の企業向け事業にとって非常に重要な市場であり、グローバルアストロラインズ社との緊密な連携を通じて、日本独自の文脈を尊重しながら、変革の途上にある組織をより一層支援してまいります」

■当社との提携について

HBIと当社は、日本企業のリーダーシップ能力開発を強化し、組織に長期的なインパクトをもたらすという共通のミッションを掲げています。この実現に向けて、グローバルな研究、日本企業に合わせた学習デザイン、そして企業現場での実践的な導入を融合させた、実効性と持続性を兼ね備えた「リーダー育成のエコシステム」を共同で構築していきます。

その取り組みの一環として、HBIと当社は日本向けの学習ソリューションを共同設計・提供します。HBPが保有する広範なマネジメントおよびリーダーシップ・コンテンツと、当社の持つ日本市場および日本企業の人材育成に関する深い知見を融合させます。さらに、本プロジェクトの趣旨に賛同する先駆的な企業やパートナーをコアメンバーとして迎え入れ、リーダー育成のエコシステムを共に進化させてまいります 。

HBP戦略的パートナーシップ担当副社長（VP）のSam Hainerは次のように述べています。

「児玉氏率いるグローバルアストロラインズは、日本における現役リーダー層および次世代リーダー層への支援を拡大していくうえで、最高のパートナーであると確信しています。同社が持つ日本市場への深い知見と研修／トレーニング提供の卓越した能力、そして児玉氏がHBPのコンテンツや学習メソッドを熟知していること。これらとHBPとが掛け合わさることで、あらゆるマネジメント層のニーズに即した、革新的な製品やサービスを日本市場へ届けることが可能になります。ミッションを共に推進する現地パートナーが迎えられ、心から嬉しく思います」

■HBP社およびHBIエンタープライズについて

HBP社はハーバード・ビジネス・スクール（HBS）の関連団体であり、HBIを通じて、世界中の企業や教育機関にリーダーシップ開発のコンテンツ、プログラム、ソリューションを提供しています。HBIは、急速に変化する世界において、組織が人材の潜在能力を最大限に引き出し、ビジネスの成果と変革を推進できるよう支援しています。これまでも、リーダーシップとマネジメントに関する最新の知見に基づき、学術的研究に裏打ちされた実務直結のアクティブ・ラーニング体験を生み出してきました。さらに、オンデマンドのデジタル学習から没入型のコホートプログラムまで、企業のあらゆる階層における大規模な組織ケイパビリティの構築をサポートしています。

■当社について

グローバルアストロラインズは、国内大手企業を対象とした大規模な組織変革およびリーダー人材育成を専門とする企業です。これまでに、日本を代表する企業への「変革フォーラム（Transformation Forums）」をはじめとする数々のリーダーシップ開発施策を牽引し、人的資本の価値向上や、革新的かつ適応力の高い組織文化の醸成を支援してきました。具体的には、対面型のエグゼクティブ・プログラム、ワークショップ、コーチングを組み合わせた独自のアプローチにより、これまで延べ1万人を超えるリーダーの育成に携わっています。理論の習得のみに留まらず、マネジメントやリーダーシップの概念を実務における具体的なアクションへと昇華させる手腕に定評があり、現場や海外拠点のリーダー一人ひとりが組織変革を自律的に牽引できるよう、実効性の高い支援を提供しています。

【会社概要】

社名：グローバルアストロラインズ株式会社

本社所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-14-7 ツインシティーS 4F

URL：https://gastrolines.co.jp/

代表：代表取締役 児玉 教仁

設立：2011年

社名：Harvard Business Publishing

本社所在地：20 Guest Street, Suite 400, Brighton, MA 02135, United States

URL：https://hbsp.harvard.edu/(https://hbsp.harvard.edu/home/)

共同代表：Ellen Desmarais

Sarah McConville

設立：1994年