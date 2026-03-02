新作中国ドラマ「HOPE 誘拐特捜室」（ディリラバ主演）本日3月2日（月）よりU-NEXTにて独占先行配信開始！　本編第1話特別公開！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「永遠の桃花～三生三世～」「長歌行」「安楽伝」の中国トップ女優ディリラバ と「猟罪図鑑」シリーズのジン・シージア、人気と実力を兼ね備えたスター俳優競演！目の前で親友を誘拐された過去を持つエリート女性捜査官が叩き上げの刑事たちと衝突しながらも、現代社会に巣食う重犯罪の闇に迫る話題のサスペンス・ドラマ「HOPE 誘拐特捜室」がNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンの配給により、2026年3月2日（月）からU-NEXTにて独占先行配信スタート！

必ず、捜し出す

ゴールデンタイム放送ドラマ総合視聴率ランキング16日間１位の快挙＆初日視聴者延べ人数5.7億を記録！

ディリラバの新境地！ 目の前で親友を誘拐された過去を持つ敏腕捜査官を熱演し、高評価を獲得。「猟罪図鑑」シリーズの演技派ジン・シージアとの共演も話題に。

実在の女性警察官と誘拐・人身売買事件を基に、中国社会に巣食う犯罪の闇にリアルに迫るスリリングな捜査と心を揺さぶるヒューマンストーリーを融合させた、感動の傑作サスペンス！

●トレーラー公開！

公式YouTube：https://youtu.be/_l5RzsUS6nQ(https://youtu.be/_l5RzsUS6nQ)

【話題沸騰！各種ランキングで堂々の首位獲得！】

CCTV-8 テレビ放送成績

・初日視聴者延べ人数 5.7億（CVB調べ）

・瞬間最高視聴率 2.5502％（酷雲調べ）

・ゴールデンタイム放送ドラマ総合視聴率ランキング16日間1位（huan.TV調べ）

Tencent Video（騰訊視頻）＆iQIYI（愛奇芸）配信成績

・夏季ドラマ有効再生数10.90億（猫眼調べ）

・騰訊視頻サイト内最高熱度27082、熱度ランキング8日間1位（猫眼調べ）

・愛奇芸サイト内最高熱度8028、上昇ランキング4日間1位（猫眼調べ）

・TVドラマ配信ランキング15日間1位（藍鷹調べ）

● 目の前で親友を誘拐されたエリート女性捜査官＆潜入捜査に長けた叩き上げ刑事！社会問題となっている重犯罪と戦う捜査官たちの死闘をリアルに描き出す！

誘拐・人身売買事件の捜査で活躍した実在の女性捜査官をモデルにして、37件に及ぶ事件と犯罪者からインスピレーションを受けて脚本が書かれた。さらに、制作チームは本物の捜査班や被害者に取材を行うと同時に多くの資料を読み込み、あらゆるエピソードが現実に即したものになるよう脚色していったという。こうしてドラマは、犯罪者が人の善意を利用して誘拐を実行する卑劣な手口、被害者家族を襲う葛藤や悲劇をリアルに再現。重くなりがちなクライムドラマにスピード感をプラスするテンポの良い語り口で、誘拐された子供と犯人、子供の親と弁護士、そして警察から成る複雑な関係性を多角的に描写した。その結果、視聴者からは「目を背けたくなる中国社会の傷口をえぐり出した勇気ある作品」として高く評価され、大きな反響を呼んだ。

●「安楽伝」ディリラバ vs「猟罪図鑑」ジン・シージア 人気と実力を兼ね備えたスター俳優の演技対決！ ディリラバの本気の役作りで、視聴者を一瞬でひき込む刑事ドラマが誕生

中国版SNS・Weibo（微博）のフォロワー数が8000万人を超え、中国で絶大な影響力を持つトップ女優・ディリラバ。ゴージャスな美貌を武器に「安楽伝」「プラチナの恋人たち」「長歌行」など数々のラブロマンスで圧倒的な存在感を放ってきた彼女が、本作で初めて捜査官という硬派なキャラクターに挑戦。クランクイン前に3ヶ月間、捜査官になりきるためのトレーニングを受け、女優として役に新たなエネルギーを注ぎ込むことに成功。これまでのイメージを打ち破る成熟した演技が大きな話題を呼び、演じているのが人気女優ディリラバであることを忘れるほどのリアルなキャラクター像が視聴者からも批評家からも絶賛された。また、共演のジン・シージアもヒットシリーズとなった「猟罪図鑑」に引けを取らない熱演で期待に応え、2人の演技バトルが視聴者を釘付けにした。

● 緊張感と希望を同時に感じることができるドラマを完成させた、実力派の共演者たち

ディリラバ扮するドン・イエンがリーダーを務める誘拐特捜室の頼れる副主任役に「大唐狄公案 神探、王朝の謎を斬る」「始皇帝 天下統一」ヨウ・ヨンジー、同チームの若手捜査官役に「長相思」「長楽曲～白い愛、黒い罪～」ガオ・ジーツァイと「溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫～」ワン・イージョー。さらに「星漢燦爛〈せいかんさんらん〉」「如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～」ツァオ・シーウェンほか、子役からベテラン俳優まですべてのキャストが人間味に溢れる好演を見せ、毎話で心震えるヒューマンドラマを展開。一つ一つのエピソードにも涙を流さずにはいられない。

●第1話を公式YouTubeにて特別公開！

公式YouTube：https://youtu.be/n3WXGWFC57E

【STORY】

幼い頃、目の前で大切な親友が見知らぬ男に連れ去られた── その忘れられない記憶と後悔を胸に親友を捜し続けるドン・イエンは、公安庁から誘拐・人身売買捜査の最前線に身を投じる。彼女は、誘拐特捜室に着任早々発生した人質事件で、元麻薬潜入捜査官・チャン・ルイと衝突。現場叩き上げのチャン・ルイとキャリアの彼女は水と油だったが、数々の難事件をともに解決して次第に信頼と絆が芽生えていく。そんな中、林山（リンシャン）市に潜む巨大な人身売買ネットワークが静かに牙をむき始めていた。そこには、かつて親友をさらった<あの男>の影が…。

【STAFF】

監督：リー・プールイ（李晋瑞）「破氷行動～ドラッグ・ウォーズ～」「冰雨火～BEING A HERO～」

【CAST】

ディリラバ「安楽伝」「馭鮫記」シリーズ「プラチナの恋人たち」「長歌行」

ジン・シージア「猟罪図鑑～見えない肖像画～」「猟罪図鑑II」「摩天楼のモンタージュ～Horizon Tower～」

ヨウ・ヨンジー「大唐狄公案 神探、王朝の謎を斬る」「始皇帝 天下統一」

ガオ・ジーツァイ「長相思」「神隠し」「長楽曲～白い愛、黒い罪～」

ワン・イージョー「溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々」「探偵麗女～恋に落ちたシャーロック姫～」

ツァオ・シーウェン「星漢燦爛〈せいかんさんらん〉」「如懿伝～紫禁城に散る宿命の王妃～」

公式サイト：https://nbcuni-asia.com/sp/hope/

トレーラー：https://youtu.be/_l5RzsUS6nQ

U-NEXT URL：https://x.gd/HCJmbu

「HOPE 誘拐特捜室」

U-NEXT にて全話（32話）独占先行配信中

URL：https://x.gd/HCJmbu

原題：利剑・玫瑰 Sword Rose /2025年/中国/全32話

権利元：NBCユニバーサル・エンターテイメント