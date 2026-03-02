（3月10日(火)オンライン開催）第142回HGPIセミナー「『世界腎臓デー2026』テーマから考える：腎臓の健康と地球の健康を両立する“グリーン・ネフロロジー／グリーン・ダイアリシス”の現在地」

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

3月12日は「世界腎臓デー（World Kidney Day）」です。

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事：乗竹 亮治）は、2026年3月10日（火）に第142回HGPIセミナー「『世界腎臓デー2026』テーマから考える：腎臓の健康と地球の健康を両立する“グリーン・ネフロロジー／グリーン・ダイアリシス”の現在地」を開催します。

2026年の世界腎臓デーのテーマは、「すべての人の腎臓に健康を：人々のケアと地球の保護を両立する（Kidney Health For All ? Caring for People, Protecting the Planet）」とされ、腎臓病対策を“人の健康”だけでなく“地球の健康”と同時に捉える視点が国際的に打ち出されています。

本セミナーでは、グリーン・ネフロロジー（Green Nephrology）やグリーン・ダイアリシス（Green Dialysis）として知られる環境配慮型の腎臓医療・透析医療について国内でいち早く調査・研究などを実践し、議論を牽引してきた、筑波大学医学医療系の永井 恵 准教授をお招きし、腎臓医療の現場・研究・学会活動の知見をもとに、腎疾患対策とプラネタリーヘルスをどう接続し、次の一歩をどう設計するかを議論します。

>> セミナー詳細はこちら(https://hgpi.org/events/hs142.html)

【開催概要】

■日時：2026年3月10日（火） 16:00-17:15

■形式：オンライン（Zoomウェビナー）

■言語：日本語

■参加費：無料

■主催：日本医療政策機構（HGPI）

Zoomご登録 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/3517722628309/WN_EDFOYAeWTZWxfVuRNyzoug

【登壇者プロフィール】

永井 恵（筑波大学医学医療系 准教授）

腎臓内科の臨床医・研究者として、慢性腎臓病（CKD: Chronic Kidney Disease）および透析医療に携わる。日立総合病院 腎臓内科 主任医長、筑波大学附属病院 日立社会連携教育研究センター 准教授を兼任し、地域医療と大学教育・研究の橋渡しにも取り組む。近年は、従来のCKD・透析領域の臨床研究に加え、グリーン・ネフロロジー（Green Nephrology）やグリーン・ダイアリシス（Green Dialysis））として知られている環境配慮型の腎臓医療をキーワードに、透析医療の水使用・エネルギー消費・廃棄物等の環境負荷評価と改善策の検討を進めている。日本透析医会 腎不全対策委員会CKD対策部会 Green Dialysis WG 委員長として、現場実装を見据えた議論をリード。また、2024年8月より国立環境研究所 資源循環領域 客員研究員として、医療と資源循環・環境負荷低減をつなぐ学際的研究にも従事。診療指針づくりの面では、日本腎臓学会のCKD診療ガイドライン関連委員としても活動している。

