【事例紹介】キャリーミーのプロ人材が社内の広報チーム新設を支援　自社の価値や取り組みを戦略的に発信できる体制を社内に構築

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、合同会社KICSの広報活動を支援いたしました。

広報のプロ人材による支援により、自社の価値や取り組みを戦略的に発信できる体制を構築した事例を記事にて紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-kics/

▼合同会社KICS 代表社員の神田英司様へのインタビューはこちら

（視聴時間約4分）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y1hVigz3I5E ]

■ 合同会社KICS様について

マイクロソフト製品を中心とする企業向けITコンサルティングサービスを提供しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

- 社内で広報チームを組成できた- 中小企業の認知を獲得する必要性が高まっていた- 社内で広報チームを組成できた- 中小企業からの認知を獲得するためのWebサイトリニューアルに着手できた

Webサイトリニューアルにおいて何を打ち出していくべきなのか整理して、効果的な訴求に役立つための支援を行いました。

■ 合同会社KICS 代表社員の神田英司様コメント（一部抜粋）

Webサイトのリニューアルプロジェクトが進行中であるため定量的な効果を測れる段階ではありませんが、定性的な評価では、広報チームを立ち上げる段階でアグレッシブに稼働していただき、期待以上の動きをしていただけたと評価しています。

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-kics/(https://carryme.jp/agent/case-kics/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=email)

キャリーミーとは

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」