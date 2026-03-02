アニエスベー、3月19日開幕「第33回フランス映画祭 2026」に特別協賛

アニエスベージャパン株式会社

アニエスベーは、2026年3月19日(木)から3月22日(日)の4日間、ユニフランスが開催する国内最大級のフランス映画の祭典「第33回フランス映画祭 2026」に特別協賛をいたします。

(C)2026 Unifrance

本映画祭は、1993年にスタートし、最新のフランス映画の上映や、監督・俳優の来日を通じて日仏の文化交流の懸け橋となってきました。33回目を迎える今年は、開催地を横浜から渋谷へ移して新たな扉をひらきます。

メインビジュアルは、フランス人アーティストのジャン・ジュリアンが手がけました。

アニエスべーのデザイナー、アニエス・トゥルブレにとって、映画はいつも直観的なインスピレーションの源です。彼女は映画の世界とその制作に関わる監督や俳優達へ、敬愛を込めて関わりつづけて来ました。本映画祭では全ての上映作品の前に、アニエスべーのスペシャルショートムービーを上映いたします。

第33回フランス映画祭 2026公式サイト：https://www.unifrance.jp/festival/2026/

■「第33回フランス映画祭 2026」鑑賞・上映後Q&Aチケットプレゼント

アニエスべーでは、「第33回フランス映画祭 2026」3月20日(金・祝)から22日(日)の12作品の上映及び、上映後Q&A付きのチケットを各5組10名の方へプレゼントいたします。（応募期間：3/12(木)23:59まで）

詳細・応募はこちらから(https://tinyurl.com/5658uwf3)

会場：Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下

3月20日（金）16:00 「LOL2.0 (原題)」(2026) 監督：リサ・アズエロス

3月20日（金）19:00 「クレムリンの魔術師」(2025) 監督：オリヴィエ・アサイヤス

3月21日（土）16:00 「ママと神さまとシルヴィ・バルタン」(2024) 監督：ケン・スコット

3月21日（土）19:00 「新凱旋門物語」(2025) 監督：ステファン・ドゥムースティエ

3月22日（日）16:00 「Marcel et Monsieur Pagnol (原題)」(2025) 監督：シルヴァン・ショメ

3月22日（日）19:00 「そして彼女たちは」(2025) 監督：ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ ※クロージング作品

会場：ユーロライブ

3月20日（金）12:00 「A Missing Part また君に会えるまで」(2024) 監督：ギヨーム・セネズ

3月20日（金）15:30 「THAT SUMMER IN PARIS」(2024) 監督：ヴァレンティンヌ・カディック

3月20日（金）18:30 「君の見る世界をなぞる」(2025) 監督：ロバン・カンピヨ

3月22日（日）12:00 「A Private Life (英題)」(2025) 監督：レベッカ・ズロトヴスキ

3月22日（日）15:30 「シンプル・アクシデント／偶然」(2025) 監督：ジャファル・パナヒ

3月22日（日）18:30 「OXANA (原題)」(2024) 監督：シャルレーヌ・ファヴィエ

■関連商品

ジャン・ジュリアンが手がけた映画祭のメインビジュアルを用いたTシャツ、トートバッグ、オリジナルデザインのマグカップを3月中旬よりアニエスベー直営の一部店舗、公式オンラインブティック、アニエスベー ギャラリー ブティックで販売します。トートバッグは映画祭の会場Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下)でも販売予定。

Tシャツ 13,200円 サイズ：M ～ XXL(ユニセックス)

トートバッグ 6,600円

マグカップ 4,290円

※価格は全て税込

アニエスベー販売店舗：アニエスベー青山、渋谷、渋谷スクランブルスクエア、渋谷西武、松屋銀座Rue du Jour、ニュウマン高輪、ニュウマン横浜、マークイズみなとみらい、玉川高島屋S.C.、公式オンラインブティック、アニエスベー ギャラリー ブティック

■関連イベント

・アニエスベー ギャラリー ブティック「VISAGES DU CINEMA FRANCAISフランス映画界の顔たち」

第33回フランス映画祭 2026の開催を記念し、マリー・ルージュ、ローラ・スティーヴンス、フィリップ・R・ドゥミックによる写真展を開催中。フランス映画をかたちづくってきた「顔」に焦点を当て、フランス映画の黄金期を象徴する映画人、そして現在から未来へと映画界を牽引する映画監督や俳優たちのポートレート全42点を通して、フランス映画の豊かな歴史と、現在進行形の多様な魅力を浮かび上がらせます。会場内のブティックスペースの一角では、「jʼaime le cinema!(映画が大好き)」をアイコンのひとつとして、長年にわたり映画を支援してきたアニエスベーと映画文化との関係を紹介。

日時：2026年2月21日(土)から4月5日(日)まで

場所：アニエスべー ギャラリー ブティック 東京都南青山5-7-25 ラ・フルール南青山 2F

時間：12:00－19:00

※月曜休廊

※3月21日(土) 18-19時、3月22日(日) 14-15時は予約制イベント開催のため、クローズいたします

・アニエスベー渋谷店 フランス映画祭 Special Exhibition with Jean Jullien

アニエスべー渋谷店3F カフェスペースでは2026年3月17日(火)より、第33回フランス映画祭 2026のメインビジュアルのためにアーティストのジャン・ジュリアンが制作したドローイングを用いた展示を実施します。期間中にはカフェのスペシャルメニューも登場予定。

日時：2026年3月17日(火)から ※終了日未定

場所：アニエスべー渋谷店3F カフェスペース 東京都渋谷区神宮前6丁目19-14

営業時間：11:00－20:00

詳しくはこちらから(https://tinyurl.com/5658uwf3)

【アニエスベーについて】

フレンチカジュアルを代表するパリのブランド。流行に捉われることなく、着心地の良さやカッティングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、世界中の人に長く愛されています。

アニエスベーはアートや映画、音楽との関わりも深く、ファッションを通じた社会活動、海洋探査船タラ号のサポートを初めとした環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

■読者様お問い合わせ先 アニエスベー TEL: 0120-744800