「ユースキン製薬 2027年版 格言集」オリジナル格言を4月30日まで大募集

ユースキン製薬株式会社

ひび・あかぎれ・しもやけに効くビタミン系クリーム「ユースキン」を製造・販売しているユースキン製薬（本社／神奈川県川崎市 代表／野渡 毅之）では、オリジナル格言を募集し、その中から選りすぐりの31格言を収めた格言集（日めくりカレンダー）を毎年制作しています。「ユースキン製薬 2027年版 格言集」 に掲載する格言を、2026年3月2日（月）から4月30日（木）まで、ハガキまたはユースキン製薬ホームページで募集します。

毎日の生活の中から得られた教訓や戒め、思わずハッとした言葉、周囲の方から言われて心が温まった言葉などのオリジナル格言に、 簡単なエピソードを添えてお気軽にご応募ください。

ユースキン製薬社員はじめ、全国のユースキン製品ご愛用者の皆さまと審査を行い、2026年12月にホームページ上で入賞作品を発表します。ご愛用者の皆さまと制作するオリジナルの「ユースキン製薬 格言集」の制作は、おかげさまで今年28年目を迎えます。これからもユースキン製薬は、お肌だけでなく、皆さまの心や日々の暮らしにも、うるおいとやさしさと安心を届けられるよう取り組んでまいります。

[応募概要]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62511/table/127_1_690863ee7e73001e9b90627cf4ae20b0.jpg?v=202603031251 ]

[ユースキン製薬 オリジナル格言集の歴史]

■ 創業者の格言好き

創業者 野渡良清の格言好きがきっかけとなり、ユースキン製薬では1974年から挨拶回りの際に格言集を取引先に配布していました。その後、格言集を制作していた印刷会社が廃業したことをうけ、オリジナル格言集の制作がはじまりました。

■ オリジナル格言集

「すべてオリジナルの格言でカレンダーをつくりたい」と、社員が知恵を絞って31個の格言を考えていた時代がありましたが、1999年から一般公募を開始しています。

■ ご愛用者との格言選考会

一般公募で集まった格言を選考いただくため、1999年からご愛用者との格言選考会がはじまりました。37名でスタートした格言選考会は、これまでに、延べ2万人に迫る方々にご参加いただきました。全国各地のご愛用者様に格言を選考いただき、格言集がつくられています。

※現在ではWEB・ハガキでの投票を行っています。