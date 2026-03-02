テレメンタリー2026「100時間の防災無線～宮城・名取 隊員たちの記録～」を放送します

　株式会社東日本放送（本社・仙台市太白区）は、２０２６年３月９日（月）にテレメンタリー２０２６「“３．１１”を忘れない９６　１００時間の消防無線～宮城・名取隊員たちの記録～」を放送します。



　東日本大震災で約７５０人が犠牲となった宮城県名取市の閖上（ゆりあげ）地区。番組では、地震直後から５日間・約１００時間の消防無線の記録を独自に入手しました。そこには、津波の中で助けを求める声、限られた人員と時間の中で迫られた判断、そして、救えなかった命の現実が刻まれていました。



極限の状況で消防隊員たちは何を選び、何を守ろうとしたのか。無線に残されたやり取りと隊員たちの証言から、次なる大災害にどう備えるべきか、その教訓を探ります。



◆番組名　　　テレメンタリー2026


　　　　　　　「"3.11"を忘れない96　100時間の消防無線


　　　　　　　　　　　　　　　～宮城・名取隊員たちの記録～」



◆放送日時　　２０２６年３月９日（月） 深夜１時３１分～



◆放送エリア　宮城県ローカル　


　　　　　　　※テレビ朝日系列２４局でも放送しますが、日時は


　　　　　　　　局によって異なります。



◆ナレーター　　市原隼人　