テレメンタリー2026「100時間の防災無線～宮城・名取 隊員たちの記録～」を放送します

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送（本社・仙台市太白区）は、２０２６年３月９日（月）にテレメンタリー２０２６「“３．１１”を忘れない９６ １００時間の消防無線～宮城・名取隊員たちの記録～」を放送します。

東日本大震災で約７５０人が犠牲となった宮城県名取市の閖上（ゆりあげ）地区。番組では、地震直後から５日間・約１００時間の消防無線の記録を独自に入手しました。そこには、津波の中で助けを求める声、限られた人員と時間の中で迫られた判断、そして、救えなかった命の現実が刻まれていました。

極限の状況で消防隊員たちは何を選び、何を守ろうとしたのか。無線に残されたやり取りと隊員たちの証言から、次なる大災害にどう備えるべきか、その教訓を探ります。

◆番組名 テレメンタリー2026

「"3.11"を忘れない96 100時間の消防無線

～宮城・名取隊員たちの記録～」

◆放送日時 ２０２６年３月９日（月） 深夜１時３１分～

◆放送エリア 宮城県ローカル

※テレビ朝日系列２４局でも放送しますが、日時は

局によって異なります。

◆ナレーター 市原隼人