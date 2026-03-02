VTuber×生バンド演奏の新感覚音楽ライブ 『Rock on V』4月26日（日）開催！

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブ（本社：東京都目黒区 代表取締役：赤川隼一）のグループ会社、株式会社アイブレイド（本社：東京都板橋区 代表取締役社長：妻木 泰夫）は、VTuber × 生バンドによる新感覚音楽フェス 『Rock on V』 の第10回公演を、2026年4月26日（日）に開催することをお知らせいたします。

本イベントは株式会社アイブレイドが企画・運営プロデュースを手掛け、VTuberたちがリアルタイムで生バンドと共演し、配信とは異なる“ライブならではの熱狂”を観客と共に創り上げる体験型音楽イベントです。Tシャツやペンライトなど本公演限定のグッズも販売を予定しています。

『Rock on V』は、ミラティブグループの事業コンセプト「All for Streamers」(https://www.mirrativ.co.jp/news/64/)の一環として、“音楽ライブを通じたVTuber支援”を目的に開催されており、「ステージに立ちたい」というVTuberの夢やファンの声に応える場として継続的に展開してきました。

今後もミラティブグループのもと、さらなるイベント拡大を予定しており、現在、出演者およびスポンサー企業を募集しています。

■ 『Rock on V』とは

『Rock on V』は、 VTuber × 生バンド という新たなステージパフォーマンスを提供する音楽イベントです。

VTuberがリアルなバンド演奏とステージ上で融合。いつもの配信越しのパフォーマンスとは一味違う、熱狂のライブ体験をお届けします！

今回の『Rock on V』は”Rock on V Super Live”と称し、通常公演よりも出演者数を拡大。さらに、本公演ならではの、生演奏の魅力を存分に活かした特別企画も準備中です。

「バーチャルでもリアルでも、音楽は心を震わせる。」 そんな想いを体感できる、唯一無二のライブイベントをぜひお楽しみください。

<総勢12組の人気VTuberが集結！！>【出演者一覧】※順不同

・MEDA / X(https://x.com/medazcd)

・XIDEN / X(https://x.com/XIDEN_RKMusic)

・NEPHLA / X(https://x.com/NEPHLA_)

・あかつきるき / X(https://x.com/AkatsukiLuci)

・百瀬ヒバナ / X(https://x.com/hibana_moyuru)

・葵井詩雫 / X(https://x.com/aoisizukuV)

・都みゆり / X(https://x.com/MiyakoMiyuri)

・稲守サクヤ / X(https://x.com/i_n_m_r_s_k_y)

・メラ・アカル / X(https://x.com/mela_akaru)

・凰牙るき / X(https://x.com/ohgaruki)

・狼谷はるか / X(https://x.com/K_haruka0)

・バンド演奏&出演：万鬼夜行 / X(https://youtube.com/@bankiyako)

< 会場限定！オリジナルグッズをゲットしよう！>

イベントでは、 『Rock on V』公式グッズ＆本公演限定オリジナルグッズ を販売！

描き下ろしミニキャラのマフラータオル、アクリルキーホルダー、チェキカード、トレーディングカードなどを販売予定です。（オンライン販売あり）

【公式グッズ ※一部抜粋】

■ イベント概要

本公演は、会場にお越しいただけない方でもお楽しみいただけるようライブ配信でもお送りいたします。

来場チケットの販売は売り切れ次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

■ イベントを一緒に盛り上げてくれるスポンサー様 募集中！！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/181_1_41872d84e174056d9a32365f7084c3de.jpg?v=202603031251 ]

『Rock on V』は、VTuber支援を本気で進めるミラティブグループが展開するライブプロジェクトです。今回で 第10回目の公演 を迎えますが、今後もさらなる展開・拡大を予定しています。

成長を続けるこの取り組みに、ぜひご協賛・ご参加ください。

▲2025年4月に実施した第4回公演「harevutai」

▶ダイジェスト動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=MG7chmjnGcA

<スポンサー企業の方へ>

VTuberと音楽の可能性を広げる本イベントに、ぜひご協賛ください。

下記お問い合わせ先よりご連絡お待ちしております。

お問い合わせ先：event@i-braid.com

■ ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、"All for Streamers"を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社アイブレイドは、VTuber領域における音楽イベントやプロモーションで培ってきた企画・演出力の強みを活かし、配信の枠を超えた表現・活動領域へと広げる役割を担っています。

■ 株式会社アイブレイド

株式会社アイブレイドは、VTuberを活用したエンターテインメントの可能性を広げる企業として、音楽イベントのプロデュース、キャスティング、バーチャルタレントプロダクション運営など多岐にわたる事業を展開しています。

VTuberの音楽フェス 『Rock on V』 の企画・プロデュースを手掛け、生バンド演奏とVTuberのコラボレーセッションによる新感覚の音楽イベントを創出。リアルとバーチャルの融合による新しいエンターテインメント体験を提供しています。

また、自社で運営するVTuberキャスティングサービス 『ぶいきゃす』 を通じて、VTuberを起用したキャンペーンやプロモーションの企画・運営を支援し、企業とVTuberの新たなコラボレーションの場を提供しています。

さらに、バーチャルタレントプロダクション 『ライブレイド』 の運営を行い、IRIAMを中心に活動するバーチャルライバーのサポートを展開。ライバーの成長を支援し、より多くのファンとつながるための環境づくりに取り組んでいます。

アイブレイドは、VTuberを通じた新しいエンターテインメントの形を創り出し、企業、VTuber、ファンが共に楽しめる未来を築いていきます。

▶ アイブレイド公式サイト：https://v-cas.com/

▶ Rock on V公式サイト：https://rockon-v.com/

株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・VTuberキャスティング・VTuberオフラインイベント企画運営・Vライバープロダクション

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/